"Нові можливості посилити ППО": США погодили військову допомогу для України на $275 млн

За інформацією Міноборони США, ЗСУ також отримають боєприпаси для HIMARS та 80 тисяч снарядів 155 мм. Передбачено постачання вантажних всюдиходів HMMWV та медичного обладнання.

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Міністерство оборони США оголосило, що схвалено додатковий пакет військової допомоги для України в розмірі 275 млн. доларів. Про це повідомляється на сайті Міноборони США.

У повідомленні оборонного відомства йдеться, що це вже 27-й пакет військової допомоги адміністрації Байдена, виділений у межах спеціальних повноважень президента США (Presidential Drawdown Authority).

Передбачено постачання зброї та артилерійських снарядів, а також обладнання, яке допоможе Україні у плані протиповітряної оборони.

Повідомляється, що завдяки цьому пакету в України з'являться нові можливості для посилення ППО, ЗСУ отримають критично важливе військове обладнання, яке Україна так ефективно застосовує для своєї оборони на полі бою.

Що США передали Україні:

Додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

80 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;

Устаткування для протидії БПЛА;

Засоби ППО;

Вантажні всюдиходи HMMWV ("Хамві") та медичне обладнання;

Близько 150 генераторів;

Польове устаткування.

Спеціальні повноваження президента США дають можливість Джо Байдену розпорядитися про надання військової техніки чи сервісів зарубіжним країнам чи міжнародним організаціям у разі непередбачених надзвичайних ситуацій. При цьому не потрібне додаткове узгодження з іншими відомствами. Постачання такої військової допомоги можуть розпочатися протягом декількох днів або навіть годин після погодження.

У Міноборони США нагадали, що з початку масштабного російського вторгнення США надали Україні військову допомогу вже на 19 млрд доларів.

Нагадаємо, що Німеччина закупить для України системи ППО Skynex. ЗРК ближнього радіусу дії — це новітня технологія німецької збройової компанії Rheinmetall.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами Путіна, РФ може застосовувати ядерну зброю першою. Положення про роззброювальний удар можуть внести у військову доктрину РФ.