"Остался только один": в США наложили санкции на миллиардера Потанина и нескольких чиновников

Среди первого десятка богатейших людей России западные санкции не коснулись только бизнесмена и политика Михаила Прохорова.

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Соединенные Штаты Америки наложили санкции на российского миллиардера Владимира Потанина, вице-премьера РФ Андрея Белоусова, а также на губернаторов нескольких областей Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

Санкции США также распространились на членов семьи Потанина. В списке указаны имена его жены и дочери. После полномасштабного вторжения РФ в Украину на миллиардера наложили персональные ограничения в Канаде и Великобритании.

В 2020 году Forbes признал бизнесмена Владимира Потанина самым богатым российским предпринимателем. Его состояние оценили в 19,7 миллиарда долларов. В 2022 году его компания "Интеррос" приобрела акции холдинга "TCS Group", ранее принадлежащего Олегу Тенькову.

На сегодняшний день в десятке самых богатых граждан России остался только один миллиардер, на которого не коснулись западные санкции. Речь идет о Михаиле Прохорове, занимающему десятое место в рейтинге Forbes.

Первый заместитель главы правительства Российской Федерации Андрей Белоусов ранее подвергался санкциям со стороны Украины в связи с военной агрессией РФ. С июля 2022 года Белоусов также находится под санкциями ЕС.

В обновленном санкционном списке также числятся губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Красноярской области Александр Усс, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Калининградской области Антон Алиханов и прочие российские чиновники.

Напомним, что по мнению постоянного представителя России в Совете безопасности ООН Василия Небензни, санкции США и ЕС являются "инструментом принуждения неугодных и несогласных". Он также заявил, что ограничения со стороны западных стран приближают Европу к "грани конфронтации".

Фокус также писал, что Печерский суд арестовал несколько отелей на территории Украины, принадлежащих российским гражданам. По версии следствия, есть признаки такого, что это недвижимость была получена россиянами в результате противозаконной деятельности.

Еще мы писали, что в США ввели санкции против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка за вымогательство и взяточничество. Его также обвиняют во вмешательстве в судебные и прочие процессы страны.