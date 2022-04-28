Конец эры: российский олигарх Тиньков продает 35% акций собственного холдинга

По информации российских журналистов, покупателем стала компания другого российского олигарха Владимира Потанина — "Интеррос".

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Российский бизнесмен Олег Тиньков продал 35% акций своего холдинга "TCS Group", сообщает российское издание "Интерфакс".

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Покупателем бизнеса стала компания, которая принадлежит бизнесмену Владимиру Потанину — "Интеррос".

Отмечается, что Олег Тиньков принял решение о продаже бизнеса в связи с желанием выйти на пенсию. Об этом он сообщил, комментируя сделку.

"Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей", — сказал 54-летний бизнесмен.

В октябре 2019 года у Олега Тинькова была диагностирована лейкемия, диагноз подтвердился при повторном обследовании в Берлине. В марте 2020-го бизнесмен заявил о болезни публично и прошел несколько курсов химиотерапии, что привело к состоянию ремиссии.

В марте 2022 года, спустя месяц после военного вторжения России в Украину, правительство Великобритании наложило арест на активы ряда российских бизнесменов, включая Олега Тинькова. Однако 29 марта, спустя сутки после введения, Великобритания уточнила санкции против российских миллиардеров Олега Тинькова и делового партнера Романа Абрамовича Евгения Швидлера. Бизнесменам не закрыли въезд в Великобританию, но их яхтам и самолетам было запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве стране и садиться в ее аэропортах. В обновленном санкционном списке эти ограничения не указываются.

Ранее Фокус рассказывал, что бизнесмен Олег Тиньков осудил войну России против Украины и обозвал российских военных "говно-армией". Олигарх также призвал коллективный запад оказать влияние на президента РФ Владимира Путина, который должен завершить военную кампанию в Украине.