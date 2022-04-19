Российский банкир Олег Тиньков осудил войну в Украине

Бизнесмен призвал коллективный Запад помочь Путину найти выход, при котором он сможет сохранить лицо и прекратить массовые убийства в Украине.

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Основатель российского банка "Тинькофф" Олег Тиньков прокомментировал войну в Украине. Бизнесмен написал пост в социальной сети Instagram.

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Банкир отметил, что не видит получателей выгоды от этой войны, поскольку гибнут невинные люди и солдаты. Также он заявил, что качество российской армии оказалось не таким, как ожидали руководители силовых ведомств.

"Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в ниппотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны", — написал Олег Тиньков.

Он также обратился к западным политикам на английском языке, с просьбой повлиять на решения президента РФ Владимира Путина.

"Уважаемый "коллективный Запад", пожалуйста, дайте г-ну Путину понятный выход, чтобы сохранить его лицо и остановить эту бойню. Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", — написал Тиньков.

[ + – ] Олег Тиньков выступил против руководства России

Ранее Фокус рассказывал, что Великобритания сняла транспортные санкции с олигарха Тинькова. Теперь миллиардерам Олегу Тинькову и партнеру Романа Абрамовича Евгению Швидлеру не грозит арест их яхт и самолетов.

Олег Тиньков стал одним из бизнесменов, которые понесли самые большие убытки от войны России против Украины. Больше него потеряли владелец производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов и основатель поисковика "Яндекс" Аркадий Волож.