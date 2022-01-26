Бизнесмены из РФ потеряли миллиарды из-за военного обострения на границе с Украиной, – Forbes

Больше всех денег потеряли владелец производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов, акции его компании в январе упали на 46%. Далее идут основатель поисковика "Яндекс" Аркадий Волож и глава "Тинькофф Банка" Олег Тиньков.

В России 76 из 104 миллиардеров потеряли 27,9 миллиарда долларов из-за обострения военной ситуации на границах с Украиной и падения фондового рынка РФ. Такие подсчеты привел журнал Forbes.

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Потерю капитала анализировали с 20 декабря прошлого года по 25 января 2022-го. Десять человек потеряли больше 1 млрд долларов.

Больше всех денег потерял Денис Свердлов, владелец компании-производителя электромобилей Arrival. Ее акции за месяц упали на 46%. По данным Forbes, это связано с внутренними проблемами компании, а не с геополитической ситуацией.

[ + – ] Свердлов работал замминистра связи России Фото: Republic.ru

"Акции компании Arrival падают фактически с момента IPO в марте 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу", – отметили журналисты.

Второе место в списке потерявших деньги занял основатель поисковика "Яндекс" Аркадий Волож, его состояние уменьшилось на 600 миллионов, до 1,7 миллиарда долларов. На третьем месте – основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, потерявший 21% состояния.

[ + – ] Тиньков потерял 1,43 млрд долларов Фото: rbc.ru

Cписок людей, потерявших более миллиарда долларов:

Леонид Михельсон, основной владелец "Новатэка" и "Сибура" (– 2,1 млрд, до 25,5 млрд долларов);

Геннадий Тимченко, член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" (– 1,9 млрд, до 22,8 млрд долларов)

Сулейман Керимов, сенатор, чья семья контролирует "Полюс" (–1,8 млрд, до 13,1 млрд долларов);

Алексей Мордашов, основной владелец "Северстали" (– 1,7 млрд, до 24,5 млрд долларов);

Денис Свердлов, основатель Arrival (– 1,6 млрд, до 1,9 млрд долларов);

Андрей Мельниченко, владелец Сибирской угольной энергетической компании и "Еврохима" (– 1,5 млрд, до 23,9 млрд долларов);

Олег Тиньков, основатель TCS Group (– 1,43 млрд, до 5,4 млрд долларов);

Виктор Рашников, глава "Магнитогорского металургического комбината" (– 1,3 млрд, до 11,3 млрд долларов);

Михаил Фридман, совладелец LetterOne и "Альфа Групп" (– 1,12 млрд, до 13,9 млрд долларов);

Владимир Потанин, глава и основной владелец "Норильского Никеля" (– 1,1 млрд, до 25,5 млрд долларов).

[ + – ] Рейтинг Forbes Фото: forbes.ru

В относительном выражении больше всего сократилось состояние Дениса Свердлова, владельца производителя электромобилей Arrival, чьи акции за месяц упали на 46%. Forbes указывает, что это связано с внутренними проблемами компании, а не с геополитической напряженностью.

Худший месяц для фондового рынка России

Январь 2022 года стал одним из худших для фондового рынка РФ за последние два года, пишет Forbes. После заявления МИД России 13 января о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности индекс Московской биржи опустился более чем на 2%. 18 января он упал на 6,5%.

[ + – ] Индекс Московской биржи упал почти на 6%

Последний раз индекс биржи падал более, чем на 5% в начале пандемии коронавирусной инфекции весной 2020 года.

В понедельник, 24 января, на фоне информации о риске военного вторжения России в Украину индекс Московской биржи упал на 5,9%. Курс доллара поднялся выше 79 рублей, а евро — выше 89 рублей.

Напомним, по информации СМИ, Соединенные Штаты на встрече в Берлине представили стратегию наказания РФ в случае полномасштабного вторжения в Украину. План предусматривает блокировку российских торговых маршрутов по всему миру.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что конфликт между Россией и Украиной следует решать только дипломатическим путем.