Бізнесмени з РФ втратили мільярди через військове загострення на кордоні з Україною, – Forbes

Найбільше грошей втратили власник виробника електромобілів Arrival Денис Свердлов, акції його компанії в січні впали на 46%. Далі йдуть засновник пошукача "Яндекс" Аркадій Волож і голова "Тінькофф Банку" Олег Тиньков.

У Росії 76 зі 104 мільярдерів втратили 27,9 мільярда доларів через загострення військової ситуації на кордонах із Україною та падіння фондового ринку РФ. Такі підрахунки навів журнал Forbes.

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Втрату капіталу аналізували з 20 грудня минулого року до 25 січня 2022-го. Десять людей втратили понад 1 млрд доларів.

Найбільше грошей втратив Денис Свердлов, власник компанії-виробника електромобілів Arrival. Її акції протягом місяця впали на 46%. За даними Forbes, це пов'язано з внутрішніми проблемами компанії, а не з геополітичною ситуацією.

[ + – ] Свердлов працював заступником міністра зв'язку Росії Фото: Republic.ru

"Акції компанії Arrival падають фактично з моменту IPO в березні 2021 року через уповільнення темпів зростання продажів і недооцінки вимог до капіталу", — зазначили журналісти.

Друге місце в списку тих, хто втратив гроші, посів засновник пошукача "Яндекс" Аркадій Волож, його статки зменшилися на 600 мільйонів до 1,7 мільярда доларів. На третьому місці — засновник "Тінькофф Банку" Олег Тиньков, який втратив 21% статків.

[ + – ] Тиньков втратив 1,43 млрд доларів Фото: rbc.ru

Список людей, які втратили більше мільярда доларів:

Леонід Міхельсон, основний власник "Новатеку" та "Сібуру" (–2,1 млрд, до 25,5 млрд доларів);

Геннадій Тимченко, член ради директорів "Новатеку" та "Сібуру" (–1,9 млрд, до 22,8 млрд доларів)

Сулейман Керімов, сенатор, чия сім'я контролює "Полюс" (–1,8 млрд, до 13,1 млрд доларів);

Олексій Мордашов, основний власник "Северсталі" (– 1,7 млрд, до 24,5 млрд доларів);

Денис Свердлов, засновник Arrival (–1,6 млрд, до 1,9 млрд доларів);

Андрій Мельниченко, власник Сибірської вугільної енергетичної компанії та "Єврохіму" (–1,5 млрд, до 23,9 млрд доларів);

Олег Тиньков, засновник TCS Group (–1,43 млрд, до 5,4 млрд доларів);

Віктор Рашніков, голова "Магнітогорського металургійного комбінату" (–1,3 млрд, до 11,3 млрд доларів);

Михайло Фрідман, співвласник LetterOne і "Альфа Груп" (–1,12 млрд, до 13,9 млрд доларів);

Володимир Потанін, голова й основний власник "Норильського нікелю" (– 1,1 млрд, до 25,5 млрд доларів).

[ + – ] Рейтинг Forbes Фото: forbes.ru

У відносному вираженні найбільше скоротився стан Дениса Свердлова, власника виробника електромобілів Arrival, акції яких за місяць впали на 46%. Forbes вказує, що це пов'язано із внутрішніми проблемами компанії, а не з геополітичною напругою.

Найгірший місяць для фондового ринку Росії

Січень 2022 року став одним із найгірших для фондового ринку РФ за останні два роки, пише Forbes. Після заяви МЗС Росії 13 січня щодо проблем у переговорах із НАТО щодо гарантій безпеки індекс Московської біржі опустився більш ніж на 2%. 18 січня він упав на 6,5%.

[ + – ] Індекс Московської біржі впав майже на 6%

Востаннє індекс біржі падав більш ніж на 5% на початку пандемії коронавірусної інфекції навесні 2020 року.

У понеділок, 24 січня, на тлі інформації щодо ризику військового вторгнення Росії в Україну індекс Московської біржі впав на 5,9%. Курс долара піднявся вище 79 рублів, а євро – вище 89 рублів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Сполучені Штати на зустрічі в Берліні представили стратегію покарання РФ у разі повномасштабного вторгнення в Україну. План передбачає блокування російських торгових маршрутів у всьому світі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що конфлікт між Росією й Україною слід вирішувати лише дипломатичним шляхом.