"Ми в небезпечній ситуації": Гутерреш готовий стати посередником у конфлікті України та Росії

Генсек ООН вважає, що ситуація у світі небезпечніша і хаотичніша, ніж у роки холодної війни. При цьому ООН не має інструментів для роботи з такими кризами.

Військове напруження на кордонах Росії та України слід вирішувати виключно шляхом дипломатії. Про це сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції, яка транслювалася на сайті організації.

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Генсек ООН заявив про готовність стати посередником для врегулювання ситуації довкола України. За його словами, сторони конфлікту ще не дали згоди на те, щоб ООН стала офіційним посередником у ситуації, що склалася.

"Гарантую, що мої добрі послуги завжди доступні для зниження напруженості", — заявив Гутерреш.

Військове втручання Росії в Україну означатиме порушення міжнародного права, додав генсек ООН.

"Я сподіваюся, що цього не станеться за нинішніх обставин і думаю, я правий", — підсумував він.

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Чи евакуюватиме ООН співробітників з України?

Гутерреша запитали, які заходи вживатиме ООН, щоб захистити співробітників місій, якщо ситуація погіршиться.

На це він відповів, що метою ООН є недопущення ситуації, коли треба використовувати плани на крайній випадок.

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"У всіх випадках, у всіх частинах світу, якщо є ризики, ми вживаємо певних заходів для захисту. Я наполягаю на тому, що ми всі повинні зробити внесок у те, щоб уникнути конфронтації", — пояснив генеральний секретар.

"Небезпечніша за холодну війну"

Гутерреш оцінив ситуацію у світі з безпекою. За його словами, світ перебуває у небезпечнішому та хаотичнішому становищі, ніж у роки холодної війни.

Відмінність, на його думку, полягає в тому, що холодну війну вели два блоки і ця війна ніколи не ставала "гарячою" через певний рівень передбачуваності.

"Те, що ми спостерігаємо зараз, — щось набагато хаотичніше і менш передбачуване, у нас немає інструментів для роботи з кризами. Ми, без сумніву, у дуже небезпечній ситуації", — резюмував він.

Зазначимо, що США обмірковують, як евакуювати дипломатів з України через можливе вторгнення РФ. Проте у Білому домі не вважають, що такий крок говорить про впевненість Вашингтона у повномасштабному вторгненні РФ до України.

На думку президента України Володимира Зеленського, союзники України вже зараз мають запровадити санкції проти Кремля, не чекаючи ескалації військового конфлікту.