"Мы в опасной ситуации": Гутерриш готов стать посредником в конфликте Украины и России

Генсек ООН считает, что ситуация в мире опаснее и хаотичнее, чем в годы холодной войны. При этом в ООН нет инструментов для работы с такими кризисами.

Военное напряжение на границах России и Украины нужно решать исключительно путем дипломатии. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте организации.

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Генсек ООН заявил о готовности стать посредником для урегулирования ситуации вокруг Украины. По его словам, стороны конфликта еще не дали согласия на то, чтобы ООН стала официальным посредником в сложившейся ситуации.

"Гарантирую, что мои добрые услуги всегда доступны для снижения напряженности", — заявил Гутерриш.

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"Я надеюсь, что этого не случится в нынешних обстоятельствах и думаю, я прав", — подытожил он.

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Будет ли ООН эвакуировать сотрудников из Украины?

Гутерриша спросили, какие меры предпримет ООН, чтобы защитить сотрудников миссий, если ситуация ухудшится.

На это он ответил, что целью ООН является недопущение ситуации, когда надо задействовать планы на крайний случай.

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"Во всех случаях, во всех частях мира, если есть риски, мы принимаем определенные меры для защиты. Я настаиваю на том, что мы все должны внести вклад в то, чтобы избежать конфронтации", – пояснил генеральный секретарь.

"Опаснее холодной войны"

Гутерриш оценил ситуацию в мире с безопасностью. По его словам, мир находится в более опасном и хаотическом положении, чем в годы холодной войны.

Отличие, по его мнению, состоит в том, что холодную войну вели два блока и эта война никогда не становилась "горячей" из-за некоего уровня предсказуемости.

"То, что мы наблюдаем сейчас, — нечто гораздо более хаотичное и менее предсказуемое, у нас нет инструментов для работы с кризисами. Мы, без сомнения, в очень опасной ситуации", — резюмировал он.

Отметим, что США обдумывают, как эвакуировать дипломатов из Украины из-за возможного вторжения РФ. Однако в Белом доме не считают, что такой шаг говорит об уверенности Вашингтона в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, союзники Украины уже сейчас должны ввести санкции против Кремля, не дожидаясь эскалации военного конфликта.