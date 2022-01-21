США могут эвакуировать своих дипломатов из Украины в ближайшие дни, — Bloomberg

Второстепенный персонал посольства США, по данным журналистов, сможет добровольно покинуть Украину, однако члены их семей получат официальный приказ на возвращение в Вашингтон.

США обдумывают сценарий о возможной эвакуации своих дипломатов из Украины из-за возможного вторжения РФ. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных инсайдеров.

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По словам источников, персонал, который не является основным, смогут добровольно покинуть территорию Украины, однако члены их семей получат приказ на возвращение в США.

Высокопоставленные инсайдеры также утверждают, что решение о возможной эвакуации американских дипломатов может быть объявлено в ближайшие дни.

Как рассказывают источники в администрации Джо Байдена, решение о выезде сотрудников посольства США не означает, что Вашингтон уверен в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Подобный сценарий, по данным журналистов, "просто отражает благоразумную подготовку в условиях роста напряженности".

Bloomberg отмечает, что представители Государственного департамента США отказались комментировать план по эвакуации дипломатов из Украины.

Отметим, что 18 января издание The New York Times сообщило о том, что Россия массово вывозит своих дипломатов из Украины. Американские и украинские чиновники по-разному интерпретируют подобные действия Москвы: Кремль готовится к началу широкомасштабных боевых действий, либо блефует и продолжает вести пропагандистскую кампанию с целью запугать Киев.

19 января в США подтвердили информацию об эвакуации дипломатов РФ из Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон владеет информацией о том, что сотрудники российских посольств массово возвращаются в Россию.