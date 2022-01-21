США могут эвакуировать своих дипломатов из Украины в ближайшие дни, — Bloomberg
Второстепенный персонал посольства США, по данным журналистов, сможет добровольно покинуть Украину, однако члены их семей получат официальный приказ на возвращение в Вашингтон.
США обдумывают сценарий о возможной эвакуации своих дипломатов из Украины из-за возможного вторжения РФ. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных инсайдеров.
По словам источников, персонал, который не является основным, смогут добровольно покинуть территорию Украины, однако члены их семей получат приказ на возвращение в США.
Высокопоставленные инсайдеры также утверждают, что решение о возможной эвакуации американских дипломатов может быть объявлено в ближайшие дни.
Как рассказывают источники в администрации Джо Байдена, решение о выезде сотрудников посольства США не означает, что Вашингтон уверен в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Подобный сценарий, по данным журналистов, "просто отражает благоразумную подготовку в условиях роста напряженности".
Bloomberg отмечает, что представители Государственного департамента США отказались комментировать план по эвакуации дипломатов из Украины.
Отметим, что 18 января издание The New York Times сообщило о том, что Россия массово вывозит своих дипломатов из Украины. Американские и украинские чиновники по-разному интерпретируют подобные действия Москвы: Кремль готовится к началу широкомасштабных боевых действий, либо блефует и продолжает вести пропагандистскую кампанию с целью запугать Киев.
19 января в США подтвердили информацию об эвакуации дипломатов РФ из Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон владеет информацией о том, что сотрудники российских посольств массово возвращаются в Россию.