США можуть евакуювати своїх дипломатів з України найближчими днями, — Bloomberg

Другий персонал посольства США, за даними журналістів, зможе добровільно покинути Україну, проте члени їхніх сімей отримають офіційний наказ на повернення до Вашингтона.

США обмірковують сценарій про можливу евакуацію своїх дипломатів з України через можливе вторгнення РФ. Про це пише Bloomberg, посилаючись на високопоставлених інсайдерів.

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За словами джерел, персонал, який не є основним, зможе добровільно залишити територію України, проте члени їхніх сімей отримають наказ на повернення до США.

Високопоставлені інсайдери також стверджують, що рішення про можливу евакуацію американських дипломатів може бути оголошено найближчими днями.

Як розповідають джерела в адміністрації Джо Байдена, рішення про виїзд співробітників посольства США не означає, що Вашингтон упевнений у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Подібний сценарій, за даними журналістів, "просто відображає розсудливу підготовку за умов зростання напруженості".

Bloomberg зазначає, що представники Державного департаменту США відмовилися коментувати план евакуації дипломатів з України.

Зазначимо, що 18 січня видання The New York Times повідомило, що Росія масово вивозить своїх дипломатів з України. Американські та українські чиновники по-різному інтерпретують подібні дії Москви: Кремль готується до початку широкомасштабних бойових дій, або блефує та продовжує вести пропагандистську кампанію з метою залякати Київ.

19 січня у США підтвердили інформацію про евакуацію дипломатів РФ з України. За словами речниці Білого дому Джен Псакі, Вашингтон володіє інформацією про те, що співробітники російських посольств масово повертаються до Росії.