США представили ЄС план із покараннями для РФ у разі вторгнення в Україну, — Bild

Вашингтон, за даними журналістів, закликає європейських союзників блокувати експорт сировини та зброї з РФ, а також заморозити інші торгові маршрути Москви.

США на зустрічі в Берліні озвучили стратегію з покараннями для Росії у разі, якщо Кремль зважиться на повномасштабне вторгнення до України. Про це пише німецьке видання Bild.

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Вторгнення Росії в Україну — новий план США щодо санкцій проти Москви

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Берліна дав зрозуміти західним союзникам, яку ціну доведеться заплатити Росії та президенту Володимиру Путіну, якщо буде продовження військової агресії проти України.

Як пише видання Bild, Сполучені Штати хочуть "замахнутися" на роль Росії як одного з найбільших постачальників сировини у світі. Стратегія Вашингтона також передбачає, що роботу посольств буде значно паралізовано, а експорту зброї з країни зможуть "запобігти".

План на переговорах в Берліні також представляв директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

Стратегія з покараннями для Росії та Володимира Путіна, за даними журналістів, передбачає ще такі обмеження:

російські торгові маршрути у всьому світі будуть заблоковані;

блокування постачання сировини з РФ, внаслідок чого Росія може втратити роль одного з найбільших постачальників у світі;

скорочення російських посольств із висилкою співробітників дипломатичних відомств — захід вводиться для уповільнення роботи спецслужб РФ;

запобігти постачанню озброєння з Росії, зокрема за допомогою блокади.

За даними німецького видання, втрати бюджету Росії у разі "блокади" можуть становити $50 млрд. Також Захід очікує, що для внутрішнього ринку наслідки санкцій стануть більш "драматичними", оскільки соціальні виплати та інші держпрограми фінансуються за рахунок продажу сировини.

На переговорах у Берліні, директор ЦРУ Вільям Бернс дав зрозуміти західним колегам, як далеко Вашингтон "готовий зайти у боротьбі з Росією за Україну".

"США підтримають Україну в масових діях у відповідь аж до напіввоєнних операцій проти російських військ, як тільки вони з'являться на українській землі. Тільки Сполучені Штати надають додаткові $500 млн у короткостроковій перспективі, і наполягають, щоб союзники по НАТО зробили свій внесок у ці витрати", — йдеться у статті видання Bild.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, як запевняють журналісти, закликав керівництво Німеччини відігравати провідну роль у блокуванні сировинного сектора (зокрема "Північний потік-2" — ред.) та у виявленні росіян, проти яких необхідні цільові санкції на Заході.

Вторгнення Росії в Україну — позиція щодо "Північного потоку-2"

За інформацією джерел, глава ЦРУ також їздив до Берліна, щоб розібратися в ситуації з керівництвом Соціал-демократичної партії (СДПН). У Вашингтона існують сумніви щодо прихильності Німеччини до позиції Альянсу, оскільки "вплив московського оточення навколо ексканцлера ФРН та "кремлівського менеджера" Шредера (Герхард Шредер — ред.), як і раніше, вважається істотним".

США очікували, що у разі вторгнення армії РФ в Україну постачання російського газу через трубопровід "Північний потік-2" не здійснюватимуться, але керівництво СДПН не хоче відмовлятися від запуску проєкту.

Нагадаємо, глава Держдепу США Ентоні Блінкен під час візиту до Німеччини назвав "Північний потік-2" одним із важелів тиску на Росію. Держсекретар закликав союзників по ЄС вплинути на керівництво Кремля, поки трубопроводом не почалося постачання газу.

24 січня британське видання The Times повідомляло, що частина чиновників Великої Британії боїться припинення постачання газу з Росії. Посилення санкцій проти Москви призведе до різких стрибків цін на паливо в європейських країнах.