США представили ЕС план с наказаниями для РФ в случае вторжения в Украину, — Bild

Вашингтон, по данным журналистов, призывает европейских союзников блокировать экспорт сырья и оружия из РФ, а также заморозить другие торговые маршруты Москвы.

США на встрече в Берлине озвучили стратегию с наказаниями для России в случае, если Кремль решится на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Вторжение России в Украину — новый план США по санкциям против Москвы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Берлин дал понять западным союзникам, какую цену придется заплатить России и президенту Владимиру Путину, если будет продолжение военной агрессии против Украины.

Как пишет издание Bild, Соединенные Штаты хотят "покуситься" на роль России как одного из крупнейших поставщиков сырья в мире. Стратегия Вашингтона также предусматривает, что работа посольств будет значительно парализована, а экспорт оружия из страны "предотвращен".

План на переговорах в Берлин также представлял директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Стратегия с наказаниями для России и Владимира Путина, по данным журналистов, предусматривает еще такие ограничения:

российские торговые маршруты по всему миру будут заблокированы;

блокировка поставок сырья из РФ, в результате чего Россия может потерять роль одного из крупнейших поставщиков в мире;

сокращение российских посольств с высылкой сотрудников дипломатических ведомств — мера вводится для замедления работы спецслужб РФ;

предотвратить поставки вооружения из России, в том числе с помощью блокады.

По данным немецкого издания, потери бюджета России в случае "блокады" могут составить $50 млрд. Также Запад ожидает, что для внутреннего рынка последствия санкций станут более "драмматичными", поскольку социальные выплаты и другие госпрограммы финансируются за счет продажи сырья.

На переговорах в Берлине, директор ЦРУ Уильям Бернс дал понять западным коллегам, как далего Вашингтон "готов зайти в борьбе с Россией за Украину".

"США поддержат Украину в массовых ответных действиях вплоть до полувоенных операций против российских войск, как только они появятся на украинской земле. Только Соединенные Штаты предоставляют дополнительные $500 млн в краткосрочной перспективе, и настаивают, чтобы союзники по НАТО внесли свой вклад в эти расходы", — говорится в статье издания Bild.

Директор ЦРУ Уильям Бернс, как заверяют журналисты, призывал руководство Германии играть ведущую роль в блокировании сырьевого сектора (в том числе "Северный поток-2" — ред.) и в выявлении россиян, против которых необходимо целевые санкции на Западе.

Вторжение России в Украину — позиция по "Северному потоку-2"

По информации источников, глава ЦРУ также ездил в Берлин, чтобы разобраться в ситуации с руководством Социал-демократической партии (СДПГ). У Вашингтона существуют сомнения на счет приверженности Германии позиции Альянса, поскольку "влияние московского окружения вокруг экс-канцлера ФРГ и "кремлевского менеджера" Шредера (Герхард Шредер — ред.) по-прежнему считается существенным".

США ожидали, что в случае вторжения армии РФ в Украину поставки российского газа через трубопровод "Северный поток-2" осуществляться не будут, но руководство СДПГ не хочет отказываться от запуска проекта.

Напомним, глава Госдепа США Энтони Блинкен во время визита в Германию назвал "Северный поток-2" одним из рычагов давления на Россию. Госсекретарь призвал союзников по ЕС повлиять на руководство Кремля, пока по трубопроводу не начались поставки газа.

24 января британское издание The Times сообщало, что часть чиновников Великобритании боится прекращения поставок газа из России. Ужесточение санкций против Москвы приведет к резким скачкам цен на топливо в европейских странах.