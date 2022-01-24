Великобритания боится остановки поставок газа в Европу в случае конфликта с Россией, – СМИ

Ужесточение санкций против России приведут к рекордным ценам на газ и бензин в Европе, уверены британские политики.

Чиновники в правительстве Великобритании опасаются сокращения поставок газа в Европу в случае введения жестких санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на собственные источники.

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"Министров предупредили, что им придется бороться с рекордными ценами на газ и бензин в случае российского вторжения в Украину", – сказано в статье.

Россия будет использовать природные ресурсы в качестве оружия, предупредили в британском правительстве.

Собеседники издания уверяют, что министры были на совещании, во время которого обсуждали влияние сокращения поставок российского газа на страну. Чиновники согласились с отсутствием риска нехватки газа, но уверены, что конфликт с РФ приведет к новым рекордам цен на топливо.

Фото: Bloomberg

Великобритания практически не импортирует газ из РФ, но, как говорит один из источников, рост оптовых цен на газ в случае ограничения поставок из РФ будет серьезной проблемой для страны.

Откуда Великобритания получает газ?

Около половины объема поставок газа на британский рынок приходится на шельф Северного моря. Еще треть экспортируется из Норвегии, отметила The Times.

Остальная часть поставок – это сжиженный природный газ (СПГ), который поступает по морю. Британские власти опасаются, что СПГ сильно вырастет в цене из-за конфликта с РФ.

Другие страны Европы гораздо больше зависят от российского газа. Германия покупает 40% голубого топлива из России, а Швеция и Финляндия, почти полностью зависят от него.

Представитель правительства в комментарии газете отметил, что Великобритания "вообще не зависит от российского газа".

Около половины объемов газа мы получаем из наших территориальных вод, а основной импорт приходится на надежных поставщиков, например, Норвегию. В 2020 году менее 3% нашего газа было получено из России. Нынешняя энергетическая ситуация связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с надежностью поставок", – заявил он.

Напомним, что 23 декабря прошлого года газ в Европе упал в цене на более, чем 20%. На это повлияли поставки СПГ из США по морю.

В начале января этого года РФ в три раза уменьшила транзит газа через Украину в Словакию. Российские чиновники допускали остановку транзита газа через Украину, если этого захотят импортеры "Газпрома".