Россия втрое сократила транзит газа через Украину в Словакию

Россия значительно сокращает объем транзита газа через Украину, в то время как "Газпром" сообщает о рекордной прибыли.

Транзит российского газа через Украину в Словакию с начала 2022 года упал в три раза. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные газотранспортного оператора Eustream.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Еще 31 декабря прошлого года Россия прокачивала газ через пограничный пункт между Украиной и Словакией Велке Капушаны в объеме 83,8 миллиона кубометров. На следующий день, 1 января 2022 года цифра опустилась до 49,5 млн, 2 января — до 35,5 млн, а 3 января — до 26,1 млн кубометров.

Из этой статистики видно, что Россия уменьшила прокачку газа втрое.

[ + – ] Рядом с городом Велке Капушаны проходит газопровод Transgas Фото: RT News

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон отметил, что в 2021 году "Газпром" использовал транзитные мощности Украины на уровне 90%.

Рекордная прибыль "Газпрома"

Российский монополист по итогам 2021 года ожидает максимальную прибыль за всю историю компании, сообщал глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Дивиденды, по его словам, будут абсолютно рекордными для "Газпрома" и среди всех российских публичных компаний, отметил он.

Так, за прошлый год "Газпром" добыл 514,8 млрд кубометров газа. Такой прирост добычи компании покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году, подчеркнул Миллер.

[ + – ] Германия стала основным экспортером российского газа

Германия, Турция и Италия обеспечили наибольший прирост закупок.

Что с российским газом

Вице-премьер России Александр Новак 29 декабря прошлого года допускал остановку транзита российского газа через Украину, если покупатели "Газпрома" не подадут соответствующие заявки.

Макогон 10 декабря допускал прекращение транзита газа через украинскую территорию зимой 2022 года. Он объяснял это вопросом политики и усилением давления на Украину. Газотранспортная система Украины в таком случае будет работать на ресурсах, которые накоплены для прохождения отопительного сезона, заключил он.

Кроме этого, 20 декабря прошлого года "Газпром" не забронировал допмощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу."Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на январь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 млн кубометров в сутки через "Сохрановку".

"Газпром" также сократил объем бронирования допмощностей газопровода "Ямал — Европа", который проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. Из-за этого цены на газ на европейской бирже ICE 21 декабря побили рекорд два раза. Первый раз цена поднялась до 2 063 долларов за тысячу кубометров, а второй – до 2137 долларов за тысячу кубометров.