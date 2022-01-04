Росія втричі скоротила транзит газу через Україну до Словаччини

Росія значно скорочує об'єм транзиту газу через Україну, тоді як "Газпром" повідомляє про рекордний прибуток.

Транзит російського газу через Україну до Словаччини з початку 2022 року впав утричі. Про це пише "РИА Новости" з посиланням на дані газотранспортного оператора Eustream.

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Ще 31 грудня минулого року Росія прокачувала газ через прикордонний пункт між Україною та Словаччиною Вельке Капушани об'ємом 83,8 мільйона кубометрів. Наступного дня, 1 січня 2022 року, цифра опустилася до 49,5 млн, 2 січня — до 35,5 млн, а 3 січня — до 26,1 млн кубометрів.

Із цієї статистики видно, що Росія зменшила прокачування газу втричі.

[ + – ] Поруч із містом Вельке Капушани проходить газопровід Transgas Фото: RT News

Голова Оператора ГТС України Сергій Макогон зазначив, що у 2021 році "Газпром" використав транзитні потужності України на рівні 90%.

Рекордний прибуток "Газпрому"

Російський монополіст за підсумками 2021 очікує максимальний прибуток за всю історію компанії, повідомляв голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Дивіденди, за його словами, будуть абсолютно рекордними для "Газпрому" ата серед усіх російських громадських компаній, зазначив він.

Так, за минулий рік "Газпром" видобув 514,8 млрд кубометрів газу. Такий приріст видобутку компанії покрив левову частку зростання світового споживання газу у 2021 році, наголосив Міллер.

[ + – ] Німеччина стала основним експортером російського газу

Німеччина, Туреччина й Італія забезпечили максимальний приріст закупівель.

Що з російським газом

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак 29 грудня минулого року припускав зупинку транзиту російського газу через Україну, якщо покупці "Газпрому" не подадуть відповідні заявки.

Макогон 10 грудня припускав припинення транзиту газу через українську територію взимку 2022 року. Він пояснював це питанням політики та посиленням тиску на Україну. Газотранспортна система України в такому разі працюватиме на ресурсах, накопичених для проходження опалювального сезону, сказав він.

Крім цього, 20 грудня минулого року "Газпром" не забронював додаткові потужності з транзиту природного газу через Україну та Польщу. "Оператор ГТС України" запропонував на аукціоні транзитні потужності на січень об'ємом до 9,8 млн кубометрів на добу через станцію "Суджа" і до 5,2 млн. кубометрів на добу через "Сохранівку".

"Газпром" також скоротив об'єм бронювання додаткових потужностей газопроводу "Ямал — Європа", який проходить територією Росії, Білорусі, Польщі та Німеччини. Через це ціни на газ на європейській біржі ICE 21 грудня побили рекорд двічі. Перший раз ціна піднялася до 2063 доларів за тисячу кубометрів, а другий – до 2137 доларів за тисячу кубометрів.