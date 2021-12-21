Ціна на газ у Європі перевищила $2100 і побила рекорд вдруге за день

На піку вартість ф'ючерсу складала 2137 доларів. Декількома годинами раніше цей показник був на рівні 2035 доларів за тисячу кубометрів.

Ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на голландському хабі TTF на біржі ICE Futures перевищила позначку 2100 доларів за тисячу кубометрів. Це дані 21 грудня станом на 16:30.

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На піку вартість ф'ючерсу на газ становила 2137 доларів за тисячу кубометрів і залишається вищою за рівень у 2100 доларів за тисячу кубів.

Попереднім історичним рекордом, зафіксованим цього ж дня, була ціна на рівні 2035 доларів за тисячу кубометрів. Вартість ф'ючерсу на газ почала зростати 21 грудня на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу Ямал-Європа, а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Перед цим Газпром скоротив прокачування газопроводом Ямал-Європа, незважаючи на наближення нового похолодання.

20 грудня ціна на газ на біржі наближалася до позначки 2000 доларів за кубометр — востаннє таку суму (1900 доларів) було зафіксовано у жовтні.