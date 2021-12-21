Цена на газ в Европе превысила $2100 и побила рекорд второй раз за день

На пике стоимость фьючерса составляла 2137 долларов. Несколькими часами ранее этот показатель был на уровне 2035 долларов за тысячу кубометров.

Цена ближайшего (январского) фьючерса на голландском хабе TTF на бирже ICE Futures превысила отметку в 2100 долларов за тысячу кубометров. Это данные 21 декабря по состоянию на 16:30.

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На пике стоимость фьючерса на газ составляла 2137 долларов за тысячу кубометров и остается выше уровня в 2100 долларов за тысячу кубов.

Предыдущим историческим рекордом, зафиксированным в этот же день, была цена на уровне 2035 долларов за тысячу кубометров. Стоимость фьючерса на газ начала расти 21 декабря на фоне информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода Ямал-Европа, а также падении ветрогенерации в регионе.

Перед этим Газпром сократил прокачку по газопроводу Ямал-Европа, несмотря на приближение нового похолодания.

20 декабря цена на газ на бирже приближалась к отметке 2000 долларов за кубометр — в последний раз такая сумма (1900 долларов) была зафиксирована в октябре.