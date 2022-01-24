Великобританія боїться зупинення постачання газу в Європу в разі конфлікту з Росією, – ЗМІ

Посилення санкцій проти Росії призведуть до рекордних цін на газ і бензин у Європі, упевнені британські політики.

Чиновники в уряді Великобританії побоюються скорочення постачання газу в Європу в разі запровадження жорстких санкцій проти Росії через ситуацію довкола України. Про це пише британська газета The Times із посиланням на власні джерела.

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"Міністрів попередили, що їм доведеться боротися з рекордними цінами на газ і бензин у разі російського вторгнення в Україну", — йдеться у статті.

Росія використовуватиме природні ресурси як зброю, попередили в британському уряді.

Співрозмовники видання запевняють, що міністри були на нараді, під час якої обговорювали вплив скорочення постачання російського газу на країну. Чиновники погодилися з відсутністю ризику нестачі газу, але впевнені, що конфлікт з РФ призведе до нових рекордів цін на пальне.

Фото: Bloomberg

Великобританія практично не імпортує газ з РФ, але, як каже одне з джерел, зростання оптових цін на газ у разі обмеження поставок з РФ буде серйозною проблемою для країни.

Звідки Великобританія отримує газ?

Майже половина обсягу постачання газу на британський ринок припадає на шельф Північного моря. Ще третина експортується з Норвегії, зазначила The Times.

Решта поставок — це скраплений природний газ (СПГ), який надходить морем. Британська влада побоюється, що СПГ сильно зросте в ціні через конфлікт з РФ.

Інші країни Європи значно більше залежать від російського газу. Німеччина купує 40% блакитного палива з Росії, а Швеція та Фінляндія майже повністю залежать від нього.

Представник уряду в коментарі газеті зазначив, що Великобританія "загалом не залежить від російського газу".

Майже половину обсягів газу ми отримуємо з наших територіальних вод, а основний імпорт припадає на надійних постачальників, наприклад, Норвегію. У 2020 році менше 3% нашого газу було отримано з Росії. Нинішня енергетична ситуація пов'язана з високими світовими цінами на газ, а не з надійністю постачання", — заявив він.

Нагадаємо, що 23 грудня минулого року газ у Європі впав у ціні на більш ніж 20%. На це вплинули постачання СПГ із США морем.

На початку січня цього року РФ утричі зменшила транзит газу через Україну в Словаччину. Російські чиновники допускали зупинення транзиту газу через Україну, якщо цього захочуть імпортери "Газпрому".