Глава Госдепа назвал "Северный поток-2" рычагом влияния на Россию (видео)

Пока по газопроводу не пустили газ, считает госсекретарь США Энтони Блинкен, с его помощью можно повлиять на руководство Кремля.

Сегодня, 20 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что газопровод "Северный поток-2" по-прежнему остается рычагом влияния на Кремль. Видео пресс-конференции опубликовано в Twitter Госдепартамента Соединенных Штатов.

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"Пока газ не идет по трубопроводу "Северный поток-2", это означает, что трубопровод служит рычагом влияния для Германии, США и наших союзников, но не для России", — заявил Блинкен, добавив, что совместно с главой немецкого МИДа они договорились помешать российскому руководству использовать энергоресурсы в качестве оружия.

Блинкен говорит, что сейчас руководство США ищет любые возможные варианты, чтобы противодействовать Кремлю, который, среди прочего, может прибегнуть к сценарию "гибридных атак и задействовать вооруженные формирования".

Министр иностранных дела Германии пообещала, что в случае возможной эскалации на границе России и Украины могут рассматриваться любые возможные меры в отношении "Северного потока-2".

По словам Бербок сейчас представители немецкого руководства обсуждают санкции против РФ.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен прилетал в Киев с неожиданным визитом. Американское руководство пытается играть на опережение в попытке предотвратить новый виток российской агрессии в Украине. Впрочем, пока санкции и другая ощутимая поддержка остаются только в планах.

Ранее Фокус сообщал, что США планируют ввести санкции против близкого окружения Путина, в частности, против его любовницы и родственников. Республиканский исследовательский комитет (RSC) разработал Закон об ответственности Путина (Putin Accountabilty Act). Законодательная инициатива предполагает введение санкций против так называемого круга друзей Путина и его близких.