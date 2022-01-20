Глава Держдепу назвав "Північний потік-2" важелем впливу на Росію (відео)

Поки газопроводом не пустили газ, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен, за його допомогою можна вплинути на керівництво Кремля.

Сьогодні, 20 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок заявив, що газопровід "Північний потік-2", як і раніше, залишається важелем впливу на Кремль. Відео пресконференції опубліковане у Twitter Держдепартаменту Сполучених Штатів.

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"Поки газ не йде трубопроводом "Північний потік-2", це означає, що трубопровід служить важелем впливу для Німеччини, США та наших союзників, але не для Росії", — заявив Блінкен, додавши, що спільно з головою німецького МЗС вони домовилися завадити російському керівництву використовувати енергоресурси як зброю.

Блінкен каже, що зараз керівництво США шукає будь-які можливі варіанти, щоб протидіяти Кремлю, який, серед іншого, може вдатися до сценарію "гібридних атак та задіяти збройні формування".

Міністерка закордонних справ Німеччини пообіцяла, що у разі можливої ескалації на кордоні Росії та України можуть розглядатися будь-які можливі заходи щодо "Північного потоку-2".

За словами Бербок, зараз представники німецького керівництва обговорюють санкції проти РФ.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен прилітав до Києва з несподіваним візитом. Американське керівництво намагається грати на випередження у спробі запобігти новому витку російської агресії в Україні. Втім, поки що санкції та інша відчутна підтримка залишаються тільки в планах.

Раніше Фокус повідомляв, що США планують запровадити санкції проти близького оточення Путіна, зокрема, проти його коханки та родичів. Республіканський дослідний комітет (RSC) розробив Закон про відповідальність Путіна (Putin Accountabilty Act). Законодавча ініціатива передбачає запровадження санкцій проти так званого кола друзів Путіна та його близьких.