Неожиданный визит Блинкена. Зачем госсекретарь США прилетал в Киев накануне встречи с Лавровым

США действуют на опережение, пытаясь предотвратить новый этап агрессии РФ в Украине. Но пока санкции и более существенная помощь только в планах.

Несколько последних недель Украина в фокусе мировых медиа: в Киев друг за другом приезжают высокие чиновники и политики из Германии, Канады, США. Большинство накануне встреч с российскими коллегами. Тем для переговоров несколько, но основная – возможная новая волна агрессии России в Украину. Ее вероятность западные военные эксперты даже сейчас оценивают на уровне 80%.

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Энтони Блинкен в Киеве. Громкие слова

О визите государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев украинской стороне стало известно накануне в воскресенье. Офис президента попытался сделать вид, мол, визит – обычный, каких за последнее время было множество, а готовился в короткие сроки – потому что "в международных переговорах так бывает". В частности посол Украины в США Оксана Маркарова написала: "Коллеги-дипломаты знают, сколько командного ежедневного труда в обеих странах стоит за планированием и организацией этих "внезапностей". Но эксперты все же говорят, визит был именно внезапным – перед следующим раундом переговоров представителей США и РФ.

[ + – ] Приезд Блинкена в Киев – это часть его поездки в Европу – Украину, Германию и Швейцарию Фото: GettyImages.com

Приезд Блинкена в Киев – это часть его поездки в Европу – Украину, Германию и Швейцарию. В украинской столице он встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Из источников в дипломатических кругах известно, что разговоры с украинским президентом и министром касались не только агрессии РФ, но и обещаний Украины: выбрать руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры и завершить судебную реформу. А также разговаривали о необходимости урегулирования внутренних политических конфликтов, в частности — между пятым и шестым президентами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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Но все же главное – разговор о возможном вторжении. И что важно, цель визита госсекретаря США была не столько в том, чтобы сказать о поддержке Украины – подобные заявления можно сделать и из Вашингтона, а разъяснить украинскому руководству ответные меры США в адрес России в случае ее вторжения. А это и расширение санкций, и увеличение поставок оружия, в том числе летального, и усиления присутствия НАТО в Восточной Европе. Правда, в вопросе санкций единого мнения США и их союзников в ЕС нет. Кроме того, США пытаются найти точки соприкосновения для возможных будущих переговоров Украины и РФ. Например, имплементации Минских соглашений – в США говорят, что их выполнение – основа невоенного решения вопроса на Донбассе. Украина, судя по результатам визита Блинкена и новостям из Офиса президента, так не считает.

[ + – ] Разговоры с украинским президентом касались не только агрессии РФ, но и обещаний Украины: выбрать руководителя САП и завершить судебную реформу Фото: GettyImages.com

Уже спустя несколько часов после встреч в Киеве, в Вашингтоне к журналистам вышел президент США Джо Байден. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин "вмешается" в Украину, но "полномасштабной войны" он не хочет, но любое российское вторжение в Украину обернется "катастрофой для нее". Отношения между двумя странами будут хуже, чем в годы холодной войны: государство "понесет значительный экономический ущерб" – российским банкам будут запрещены любые операции в долларах.

[ + – ] Отношения между США и Россией будут хуже, чем в годы холодной войны, пригрозил Джо Байден Фото: Скриншот

Оценочные суждения: что говорят о визите Энтони Блинкена в Киев

"Главный результат приезда Блинкена – заверение в том, что Украину не отдадут в сферу влияния России, второй Ялты не будет, – говорит экс министр иностранных дел Павел Климкин. – Да, возможно, будут сложные компромиссы с Россией, но Кремль получит пощечину, причем не одну. Это и дополнительная американская помощь, и британские поставки оружия, и сотрудничество в сфере кибербезопасности и даже достаточно четкая позиция Германии: никакого "Северного потока-2" в случае атаки на Украину". Он уверен – как бы Путин не старался перехватить инициативу – она у Запада. И Запад вряд ли будет ее передавать, потому что будет выглядеть слабым.

Джо Байден признает: на уступки Москвы ни НАТО, ни США не пойдут, свое присутствие в Восточной Европе Альянс будет только усиливать, но Украина не будет его членом – пока не выполнит все требования, необходимые для вступления. Последний тезис – откровенный сигнал Кремлю.

При этом в США обещают: в случае военной угрозы и даже гибели одного украинского бойца – США будет на стороне Украины. Кроме того, Украина как главный форпост на пути агрессии России будет получать поддержку от западных партнеров уже сегодня. Речь, видимо, идет о поставках вооружения из Великобритании. Кроме того, стало известно, что Государственный департамент США разрешил трем союзникам по НАТО – Латвии, Литве и Эстонии отправить в Украину оружие американского производства.

[ + – ] Павел Климкин: "Кремль получит пощечину, и не одну"

В то же время американская пресса пишет, что США даже при условии вторжения в Украину не будет отправлять свой контингент в Украину. В частности, агентство Associated Press отмечает, что причина отказа – США не имеют договорных обязательств перед Украиной. Байден "мог бы использовать ряд менее драматичных, но все же рискованных военных вариантов, включая поддержку украинского сопротивления после вторжения".

Кремлевские планы: времени нет, все должны быть готовы к войне

Кремль тоже не собирается проигрывать, поэтому верит, что сможет перехватить инициативу.

"Россия ясно дала понять: Украина – мишень и должна быть уничтожена в ее нынешнем виде. Россия не просто может не вторгнуться в Украину, она сказала, что сделает это. Поэтому все и вся должны быть готовы к войне. Если Путин нападет, он будет действовать быстро и жестоко. Времени на ответ будет мало или вообще не будет, уж точно не будет времени должным образом мобилизоваться и организовать резервы. Людям нужно доверять сейчас, а не после начала вторжения, когда может быть уже слишком поздно. Пока же высокопоставленные чиновники в Украине подобны Нерону, играющему на скрипке, пока горит Рим: много говорят, но реальных действий мало", – считает Глен Грант, британский эксперт по вопросам обороны и реформ армии.

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В то же время он не уверен, что всех действий и заявлений со стороны партнеров достаточно, чтобы предостеречь Россию. "Я действительно думаю, что единственным выходом были бы войска НАТО около Киева или твердая декларация о том, что вторжение в Украину – это объявление войны ЕС и НАТО. Еще немного, и я думаю, он придет", – говорит Фокусу Грант.

После Киева Энтони Блинкен отправился в Берлин, где встретился с коллегами из Германии, Франции и Великобритании. А уже завтра, 21 января, госсекретарь США в Женеве поговорит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Вашингтон все еще надеется усадить Владимира Путина за стол переговоров.