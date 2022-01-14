Призрак Ялты. Может ли Украина стать "сакральной жертвой" при новом разделе Европы

Переговоры на самом высоком уровне, к которым едва ли не впервые за несколько последних лет присоединилась РФ, состоялись в Женеве, Брюсселе и Вене. Россия пыталась говорить на языке ультиматумов, однако услышала обвинения в свой адрес.

Язык ультиматумов: переговоры России и НАТО

Первый раунд состоялся 10 января 2022 г. в Швейцарии между представителями США и РФ. Вашингтон представляла заместитель госсекретаря Венди Шерман, Москву — заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Формат – диалог по стратегической стабильности и поискам путей деэскалации в Европе. Он стал логичным продолжением двух декабрьских телефонных разговоров между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Они договорились о двусторонних консультациях, но впоследствии выяснилось, что лично в них участвовать не будут, что оставило сторонам поле для маневра на случай полного провала.

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"Россия всегда была заинтересована, чтобы ее предложения по гарантиям безопасности были выслушаны именно Вашингтоном. Москва является жертвой собственных конспирологических теорий, что за всеми процессами в мире стоит Америка, поэтому нужно разговаривать с ней. И она такой разговор получила", — говорит Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований. Он убеждает: США никогда не отказывались от диалога с РФ, это Россия искала удобный момент. Именно поэтому в течение ноября-декабря Москва, используя угрозу эскалации в Украине, создала условия для выхода на переговоры с резкими требованиями.

Российские требования неприемлемы для США. РФ пытается выдвинуть самые высокие, а затем сделать вид, что ищет выгодный ей компромисс

О чем говорили в Женеве, можно только догадываться — переговоры продолжались за закрытыми дверями. По словам эксглавы МИД Павла Климкина, люди, которые проводили переговоры, имели четкие инструкции, поэтому две стороны обменялись только ультиматумами, решение ждать не стоило.

Россия была агрессивной и дерзкой. В частности, Рябков заявил, что НАТО пора "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Правда, после почти восьмичасового разговора представитель РФ стал более дипломатичным. Он сказал, что переговоры были сложными, но конкретными, Кремль оставляет неизменной свою позицию (требует от США выполнения трех условий: правовых гарантий нерасширения НАТО, неразмещения у российских границ ударных средств, поражающих цели на ее территории, отказ Альянса от помощи странам, которые стали членами НАТО после 1997 года), но в Москве понимают, что переговоры — это "компромиссы и баланс интересов".

[ + – ] ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР. Во время встречи заместителя госсекретаря США Венди Шерман и российского коллеги Сергея Рябкова стороны просто задекларировали позиции Фото: Getty Images

Как отмечают эксперты, Россия попыталась навязать идею Ялты-2, распределив сферы влияния в Европе. Она фактически действует в парадигме 1980-х, в реалиях холодной войны. Москва ведет переговоры с Вашингтоном, так как считает, что США в НАТО решают все, она не воспринимает Альянс как союз равных государств. В то же время исключает идею, что основную борьбу за мировое лидерство США ведут не с Россией, а с Китаем, военный и экономический потенциал которого гораздо больше угрожает интересам Запада.

При этом Россия полагает, что у нее есть несколько козырей.

Первый – многовекторность. РФ влияет на миграционный кризис в Беларуси, реструктуризацию режимов в Беларуси и Казахстане, создает военную угрозу на границе с Украиной, связанную с энергетическим кризисом в Европе. И что для нее важнее, понять трудно.

Второй козырь – непредсказуемость и хаотичность. В то время как демократические страны, в частности США, не могут позволить себе спонтанные и резкие движения, Россия — да. Например, нападение на Украину через несколько дней вполне возможно.

Условно открытые: на чем настаивали США на переговорах с РФ

Позицию США эксперты видели более уверенной и взвешенной.

Во-первых, за несколько дней до начала переговоров в американских медиа появились заявления политиков о том, к каким действиям могут прибегнуть США в случае вторжения в Украину. Обычно такие месседжи сохраняют до начала переговоров. Распространение накануне говорит о том, что мяч на стороне США, и им есть чем давить на РФ. США сознательно повышали ставки.

Во-вторых, характер риторики Рябкова вечером 10 января свидетельствует, что Россия это давление ощутила. После встречи Шерман сказала, что США выступают за взаимность в диалоге с Москвой, будут оставлять двери НАТО открытыми, а об Украине не будут говорить без участия Киева.

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"Возможно, некоторые предложения Вашингтона и заинтересовали Москву, например, по взаимному контролю ракетных систем в Европе и прозрачности военных учений. А вот вопросы расширения НАТО и территориальной целостности Украины были незыблемы", — уверена Анна Шелест, директор программы студий безопасности "Украинской призмы" .

Понятно, что российские требования неприемлемы для США и НАТО. Но сейчас Альянс и Вашингтон решили вести беседы с Кремлем, чтобы лучше понимать позиции друг друга. Россия же пытается предъявить самые высокие требования, а затем сделать вид, что ищет выгодный для нее компромисс.

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"России важно держаться своей программы максимум. И не знаю, будет ли достаточно Кремлю, если США на словах скажут, что у Украины и так нет никаких перспектив в ближайшее время попасть в НАТО, или она в дальнейшем потребует формального договора о внеблоковости, — продолжает Дубовик. — Россия много лет и так успешно посылает сигнал европейским странам, мол, если вы приближаете Украину к членству в НАТО, то будете иметь проблемы с нами. Это сработало в 2008 году в Бухаресте, и в 2014. Еще больше работает сейчас. Градус эскалации повышается, чтобы государства-члены НАТО даже в кошмарном сне не могли представить, что они поддерживают идею не только вступления Украины в НАТО, а даже предоставления ПДЧ. Даже если публично мы слышим, что двери НАТО открыты, а Россия не имеет права ограничивать".

"Попытки не привлекать ЕС к переговорам — инициатива России, — продолжает Анна Шелест. — Во-первых, Москва никогда серьезно не воспринимала ЕС, считала эту организацию сугубо экономической. Понятно, что в последнее время это не соответствует действительности. Во-вторых, для России единство ЕС — это самое худшее, что может быть… Недаром по украинскому вопросу РФ пыталась говорить с каждой страной отдельно, но у ЕС есть четкая позиция, а вопросы безопасности в последние два года оказались в его повестке дня — все чаще слышно о стратегической автономии Европы. И когда сейчас Россия снова пытается обсуждать безопасность в Европе без Европы, это имиджево, политически, психологически серьезно бьет по европейским столицам".

Переговоры Кремля и Вашингтона и сдержанность Украины

Украине, по мнению экспертов, в вопросах отпора российской агрессии на дипломатическом уровне не хватает инициативы, все консультации с союзниками проходят по их приглашению. Стратегия Офиса президента и украинской дипломатии — реагировать на события последними, то есть комментировать уже последствия.

"Было бы хорошо, чтобы украинский голос был также слышен в переговорах. Украинский представитель должен был бы присутствовать, даже если не приобщен к переговорам, но мог бы кулуарно пытаться доносить нашу позицию американцам. Однако с нашей стороны не было слышно новостей о том, что происходит в Женеве, с чем мы подходим к переговорам в рамках ОБСЕ", — отмечает политолог Александр Мусиенко. Он убежден, что Украина должна более активно говорить о своем видении конфигураций европейской безопасности.

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"С одной стороны, Украина физически не может быть за каждым столом переговоров. И нельзя не замечать, что накануне всех важных встреч с РФ лидеры США, ЕС говорят с представителями Украины. Недаром министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в декабре 2021-го приглашали на заседание глав МИД государств — членов НАТО в Риге, а вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина приезжала в Брюссель 10 января. Украина согласовывает свою позицию с европейскими партнерами и уверена, что Запад не будет сдавать украинские интересы. Украину никто не отодвигает, другое дело — насколько наши представители способны донести позицию Украины, но в любом случае украинский вопрос — это не только дело Украины", — добавляет Шелест.

Политические последствия встреч с представителями России будут заметны позже. У американцев и европейцев появилось понимание, что Украину, как и Беларусь или Казахстан, они не могут потерять, превратить в сакральную жертву ради своего покоя и благополучия, и потому соглашаются на разговоры с Кремлем в надежде, что его представители и далее останутся за стол переговоров.