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Мир Российско-украинская война Ультиматум РФ и переговоры по Украине

Турецкий гамбит. Зачем Эрдогану мирить Украину и Россию и чем это опасно для Москвы

В том сдвиге, который за время правления Эрдогана произошел в Турции от кемализма к неоосманизму, черноморское направление играет очень важную роль. Глазами любого "османиста" нынешний российско-украинский конфликт — это просто новый этап все тех же русско-турецких войн, которые велись последние сотни лет.

Алексей Чадаев
Алексей Чадаев
политолог, культуролог, журналист (Москва)
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Президенты Турции и РФ Реджеп Эрдоган и Владимир Путин
Глазами любого "османиста" нынешний российско-украинский конфликт — это просто новый этап все тех же русско-турецких войн, которые велись последние сотни лет.

Насчет предложения Эрдоганом себя в роли посредника для переговоров между Путиным и Зеленским.

Немного жалко, конечно, что в нынешнем Киеве ответ турецкому султану будут писать если и казаки, то сплошь засланные, и так же смачно, как у тех, настоящих, не получится. Но то их дела; а вот с российской стороны я бы на этот жест посмотрел повнимательнее и без дежурных шуточек.

Понятно, что если бы Турция ранее держала нейтралитет, предложение о посредничестве было бы уместным; но она настолько однозначно и многократно "заняла сторону", вплоть до поставок летального оружия Украине, что исключила всякую возможность воспринимать ее как нейтрального посредника. В свое время вон даже Лукашенко умудрился удержать эту грань, оттого-то Минские соглашения, собственно, и Минские. Однако нынешнее предложение Эрдоганом сделано явно не для того, чтобы быть принятым. А вот для чего?

В России любят фиксировать и у своих, и у американских, скажем, политиков внешнеполитические вроде бы жесты, которые при этом имеют реальным адресатом свою собственную, внутристрановую аудиторию. Но турецкий контекст как будто бы менее понятен, и потому таких случаев мы не очень-то ловим.

В том shift’е, который за время правления Эрдогана произошел от кемализма к неоосманизму, черноморское направление играет очень важную роль.

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Когда Турция говорит во внешний мир, что она считает Крым украинским, внутренняя аудитория считывает это так, что на самом-то деле он всегда был — и должен когда-нибудь снова стать — турецким. И дело вовсе не только в крымских татарах.

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Что такое Украина вместе с Крымом в НАТО? Глазами турок — это натовский флот на базах бывшего российского ЧФ, в первую очередь в том же Севастополе, да и в Одессе. А "натовский флот" в контексте восточного Средиземноморья означает вовсе не американский, а в первую и главную очередь — турецкий.

Все просто: у турок флот — самый мощный из всех стран региона, если вынести за скобки Россию; да можно и не выносить.

Собственно, глазами любого "османиста", хоть с приставкой "нео-", хоть без — единственное, зачем Россия вообще строит и держит последние двести с лишним лет флот на Черном Море — это чтобы когда-нибудь однажды высадиться в Стамбуле. Никаких других макрозадач у него там попросту нет.

Глазами любого "османиста", российские войска в Сирии, и особенно в сирийском Курдистане — это просто очередной новый этап все тех же русско-турецких войн, которые велись последние 400 лет существования Османской империи.

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Глазами любого "османиста" российские миротворцы в Карабахе, равно как и членство Армении в ОДКБ и российская база там — это прямое продолжение армии Юденича, которая всего лишь 100 лет назад брала штурмом турецкий Эрзерум.

Глазами любого "османиста", выданный Константинопольским патриархатом томос ПЦУ — это страховка от амбиций России снова объявить себя центром вселенского православия, с логичным продолжением в виде "креста над Святой Софией".

Глазами любого "османиста", ничего вообще не кончилось. И поэтому вечно тлеющий российско-украинский конфликт — это едва ли не наилучшее положение вещей с турецкой точки зрения.

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