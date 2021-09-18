Игра в одни ворота: как устроены выборы в России и почему их результат известен заранее

Объяснял недавно на лекции в одном приличном месте устройство российской политической и партийной системы. Несмотря на высокий уровень осведомленности и подготовки слушателей, постарался быть максимально простым и схематичным в изложении.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Все устроено так.

Во-первых, есть Кто Надо. Они должны победить — солидно, уверенно, так, чтобы ни у кого вопросов не было, что они именно Кто Надо.

Во-вторых, есть Кто Попало. Они должны участвовать — шуметь, суетиться, предлагать всякие там Программы, критиковать Кого Надо, цепляться друг с другом, короче, грунтовать фон. Им вполне можно набирать проценты — но не так, чтобы создать серьезные проблемы по первому пункту.

В-третьих, есть Враги. Они должны хулить, клеветать и всячески поносить Кого Надо, а равно и сами выборы, рассказывать, что все куплено и подтасовано, звать бороть режим, но в сухом остатке — тоже работать на явку и накачивать Кого Попало.

У Врагов, кроме этого, есть еще одна важная функция — они не должны Пройти. Это то, почему на поляне есть еще и Службы. Их задача — бороть Врагов, всячески их тиранить и мучить, блокировать и выдавливать, чтобы они не Прошли.

Еще надо очень тщательно фильтровать Кого Попало, чтобы в их пеструю толпу ненароком не затесались Враги. Это сложная, тонкая, ювелирная работа, потому что разобраться без поллитра, кто перед тобой — обычный Кто Попало или замаскированный Враг — может только очень опытный и тонко чувствующий границы специалист из Служб.

У Кого Попало, кстати, тоже есть важная функция — всячески сигнализировать аудитории, что они в глубине души тоже Враги, но вынуждены маскироваться.

Иначе, если этого не делать, они начнут мешать победе Кого Надо — поскольку перестанут от них отличаться, а важная часть мобилизационного скрипта у Кого Надо это чтобы Враг Не Прошел.

Соответственно, у Служб тоже есть задача этих периодически подпрессовывать и грозить пальцем, чтобы показывать, что их, конечно, пустили, но они под подозрением. Чтобы никто не сомневался, что они в глубине души тоже Враги, но вынуждены маскироваться.

Важно

Имперское проклятие. Почему Россия распадется, если перестанет угрожать соседям

У Кого Надо, в свою очередь, тоже есть функция — делать вид, что на поляне есть только они и Кто Попало, а Врагов никаких нет. И что между ними и Кем Попало все это время идет равноправная, честная и открытая конкуренция — в которой, однако, они всегда убедительно побеждают в силу качественного превосходства над Кем Попало. А любая другая картина происходящего есть измышления Врагов, которых нет, но которые делают вид, что они есть.

[ + – ] Ироничная песня группы "РАБФАК" о выборах по-российски

Враги, опять же, тоже не сами по себе Враги. А главным образом потому, что Агенты. И за ними стоят уже Настоящие Враги — собственно Мировая Жаба. Она на самом деле хочет понятно чего — устроить тут пожар, войну, передел и всеобщую содомию.

И когда Враги нам рассказывают, что хотят тут устроить свободу, демократию и справедливость — под этим всем надо понимать именно пожар, войну, передел и всеобщую содомию. Но Службы Бдят, Враг не Пройдет, а стоящая за ним Мировая Жаба, как всегда, Обо@рется — потому что Кто Надо снова победит Кого Попало.

Есть ли что-то важное в картине, что я упустил?

Почему-то в откликах на мою мини-лекцию об устройстве политико-партийно-выборной системы в России больше всего вопросов было о том, существует ли на самом деле Мировая Жаба или нет. Вынужден высказаться развернуто и на сей счет.

Американский антрополог, профессор антропологии в Лондонской школе экономики и политических наук Дэвид Грэбер в своей известной книге "Долг: первые 5000 лет истории" убедительно показывает, что ключевым элементом системы работорговли на Берегу Слоновой Кости были местные царьки, которые табунами гнали соплеменников в трюмы португальских парусников в обмен на всякие ништяки из белого мира.

В общем виде, коррумпирование местных элит и взятие их в долю в "бизнесе" по ограблению их же стран — ключевой механизм всей мировой колониальной системы. Но эта механика претерпела за века известную эволюцию.

Важно

Погибнуть или выжить. Почему одни страны добиваются успеха, а другие приходят в упадок

Изначально белых людей вполне устраивало, что царьки у себя полностью своевластны и творят с соплеменниками что хотят. Но царьки, подкопив жирку, рано или поздно всегда начинают борзеть и выкаблучиваться; а главное — требовать увеличения своей доли. Поэтому возникла новая концепция: продвигать т.н. "демократические стандарты", в первую очередь — принцип регулярной сменяемости власти (то, ради чего все и делается).

Каждый туземный бабай должен понимать, что он сидит на своем золотом унитазе временно, а если еще и будет нарушать конвенции, то это время можно и уменьшить.

Это делает бабаев куда более сговорчивыми, а их мотивацию сводит к вполне приемлемому "нагрести на старость, пока сидишь".

Но бабаи тоже не совсем идиоты — за эти десятилетия они изобрели массу способов выкрутиться и сделать так, чтобы все эти завезенные белыми людьми "процедуры" и "стандарты" никак не мешали сидеть столько, сколько захочется. Способы не всегда изящные — российское "обнуление", к примеру, вышло довольно кринжовым по стилю, но важен, как известно, не футбол, а счет на табло.

Поэтому колониальная система постепенно начинает двигаться в сторону модели, в которой можно обходиться вовсе без местных бабаев, или, по крайней мере, вообще никак с ними не делиться.

Главное, что придает вдохновения — понимание, что технологии наконец-то позволили влиять на мозги туземцев напрямую, управляя этим дистанционно, и бабаи не могут с этим сделать ничего или почти ничего.

Важно

Русский бунт. Почему в России невозможна "цветная революция"

Более того: даже и рабов теперь не надо вывозить на плантации кораблями — они могут успешно производить прибавочный продукт для белых людей, оставаясь на своей земле в своей естественной среде обитания. И опять же, с бабаями при этом можно совсем или почти не делиться.

Собственно, происходящее в России сейчас я понимаю, как тестовый полигон по отработке технологий дистанционного производства колониальной власти новой формации из местного вестернизованного прекариата. Причем, власти такой, с которой, в отличие от ныне действующей, можно будет вообще или почти не делиться колониальной прибылью — отсюда такой значимый акцент на т.н. "борьбе с коррупцией" у всей движухи.

Соответственно, все защитные действия режима — ответная реакция, осуществляемая в логике защиты активов. При этом, они до сих пор не понимают, чем именно так провинились перед партнерами. Но правильный ответ — ничем; просто, с точки зрения этих самых партнеров, пришла пора пересматривать структуру долей в бизнесе. И, главное, возможности позволяют.

Недавний тезис Байдена про то, что эпоха экспорта демократии закончилась — он на самом деле об этом. Наступает эпоха, в которой белым людям собственноручно заморачиваться институциональным дизайном политических систем на мировой периферии совсем необязательно.

Важнее выращивать и нагуливать прослойку местных с нужным набором констант мышления, а дальше они рано или поздно сами сделают как надо. А будет то, что они сделают, внешне выглядеть как прям "демократия" или, наоборот, "халифат" — да какая разница, дикари же.

Главное — следить за тем, чтобы у каждого папуаса обязательно был смартфон. Еды может не быть, а вот смартфон — положняк.

Но уж с этим Жаба как-нибудь да справится.

Первоисточник.