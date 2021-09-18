Гра в одні ворота: як влаштовані вибори в Росії та чому їхній результат відомий заздалегідь

Пояснював нещодавно на лекції в одному пристойному місці пристрій російської політичної і партійної системи. Незважаючи на високий рівень обізнаності та підготовки слухачів, постарався бути максимально простим і схематичним у викладі.

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Усе влаштовано так.

По-перше, є Хто Треба. Вони повинні перемогти — солідно, впевнено, так, щоб ні в кого питань не було, що вони саме Хто Треба.

По-друге, є Хто Попало. Вони повинні брати участь — шуміти, метушитися, пропонувати всякі там Програми, критикувати Кого Треба, чіплятися одне з одним, коротше, гарантувати фон. Їм цілком можна набирати відсотки — але не так, щоб створити серйозні проблеми для першого пункту.

По-третє, є Вороги. Вони повинні критикувати, обмовляти і всіляко паплюжити Кого Треба, а так само і власне вибори, розповідати, що все куплено і підтасовано, закликати бороти режим, але в сухому залишку — теж працювати на явку і накачувати Кого Попало.

У Ворогів, крім цього, є ще одна важлива функція — вони не повинні Пройти. Це те, чому на галявині є ще й Служби. Їхні завдання — бороти Ворогів, всіляко їх тиранити і мучити, блокувати і видавлювати, щоб вони не Пройшли.

Ще треба дуже ретельно фільтрувати Кого Попало, щоб в їхній строкатий натовп ненароком не затесалися Вороги. Це складна, тонка, ювелірна робота, тому що розібратися без півлітри, хто перед тобою — звичайний Хто Попало чи замаскований Ворог — може тільки дуже досвідчений фахівець зі Служб, який тонко відчуває межу.

У Кого Попало, до речі, теж є важлива функція — всіляко сигналізувати аудиторії, що вони в глибині душі теж Вороги, але змушені маскуватися.

Інакше, якщо цього не робити, вони почнуть заважати перемозі Кого Треба — оскільки перестануть від них відрізнятися, а важлива частина мобілізаційного скрипта у Кого Треба це щоб Ворог не Пройшов.

Відповідно, у Служб теж є завдання цих періодично підпресувати і погрожувати пальцем, щоб показувати, що їх, звичайно, пустили, але вони під підозрою. Щоб ніхто не сумнівався, що вони в глибині душі теж Вороги, але змушені маскуватися.

У Кого Треба, зі свого боку, теж є функція — робити вигляд, що на галявині є тільки вони і Хто Попало, а Ворогів жодних немає. І що між ними і Ким Попало весь цей час триває рівноправна, чесна та відкрита конкуренція — в якій, проте, вони завжди переконливо перемагають завдяки якісній перевазі над Ким Попало. А будь-яка інша картина того, що відбувається, є вигадками Ворогів, яких немає, але які роблять вигляд, що вони є.

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Вороги, знову ж таки, теж не самі собою вороги. А головним чином тому, що Агенти. І за ними стоять вже Справжні Вороги — власне Світова Жаба. Вона насправді хоче зрозуміло чого — влаштувати тут пожежу, війну, переділ і спільну содомію.

І коли Вороги нам розповідають, що хочуть тут влаштувати свободу, демократію і справедливість — під цим всім треба розуміти саме пожежу, війну, переділ і спільну содомію. Але Служби Пильнують, Ворог на нього не Пройде, а що стоїть за ним Світова Жаба, як завжди, обі*реться — тому що Хто Треба знову переможе Кого Попало.

Чи є щось важливе в картині, що я упустив?

Чомусь у відгуках на мою мінілекцію про устрій політико-партійно-виборної системи в Росії найбільше запитань було про те, чи існує насправді Світова Жаба чи ні. Змушений висловитися розгорнуто і з цього приводу.

Американський антрополог, професор антропології в Лондонській школі економіки та політичних наук Девід Гребер у своїй відомій книзі "Борг: перші 5 000 років історії" переконливо показує, що ключовим елементом системи работоргівлі на Березі Слонової Кістки були місцеві царі, які табунами гнали одноплемінників у трюми португальських вітрильників в обмін на всякі ніштяки з білого світу.

У загальному вигляді, корупція місцевих еліт і взяття їх у частку в "бізнесі" з пограбування їхніх же країн — ключовий механізм всієї світової колоніальної системи. Але ця механіка зазнала за століття відомої еволюції.

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Спочатку білих людей цілком влаштовувало, що царі у себе повністю свавільні й творять з одноплемінниками що хочуть. Але царі, які назбирали жирку, рано чи пізно завжди починають борзіти і викаблучуватися; а головне — вимагати збільшення своєї частки. Тому виникла нова концепція: просувати т. зв. "Демократичні стандарти", насамперед — принцип регулярної змінюваності влади (те, заради чого все й робиться).

Кожен місцевий бабай повинен розуміти, що він сидить на своєму золотому унітазі тимчасово, а якщо ще й буде порушувати конвенції, то цей час можна і зменшити.

Це робить бабаїв куди більш поступливими, а їхню мотивацію зводить до цілком заведеного "нагребти на старість, поки сидиш".

Але бабаї теж не зовсім ідіоти — за ці десятиліття вони винайшли масу способів викрутитися і зробити так, щоб усі ці завезені білими людьми "процедури" та "стандарти" ніяк не заважали сидіти стільки, скільки захочеться. Способи не завжди витончені — російське "обнулення", наприклад, вийшло досить крінжовим за стилем, але важливий, як відомо, не футбол, а рахунок на табло.

Тому колоніальна система поступово починає рухатися в бік моделі, в якій можна обходитися зовсім без місцевих бабаїв, або, принаймні, взагалі ніяк із ними не ділитися.

Головне, що надає натхнення — розуміння, що технології нарешті дозволили впливати на мізки тубільців безпосередньо, керуючи цим дистанційно, і бабаї не можуть з цим зробити нічого або майже нічого.

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Більш того: навіть і рабів тепер не треба вивозити на плантації кораблями — вони можуть успішно виробляти додатковий продукт для білих людей, залишаючись на своїй землі у своєму природному середовищі існування. І знову ж таки, з бабаями при цьому можна взагалі або майже не ділитися.

Власне, те, що відбувається в Росії зараз, я розумію, як тестовий полігон для відпрацювання технологій дистанційного провадження колоніальної влади нової формації з місцевого вестернізованного прекаріата. Причому, влади такої, з якою, на відміну від нині чинної, можна буде взагалі або майже не ділитися колоніальним прибутком — звідси такий значущий акцент на т. зв. "Боротьбі з корупцією" у всій движусі.

Відповідно, всі захисні дії режиму — відповідна реакція, що здійснюється в логіці захисту активів. При цьому, вони досі не розуміють, чим саме так завинили перед партнерами. Але правильна відповідь — нічим; просто, з точки зору цих самих партнерів, настав час переглядати структуру часткою в бізнесі. І, головне, можливості дозволяють.

Нещодавня теза Байдена про те, що епоха експорту демократії закінчилася — вона насправді про це. Настає епоха, в якій білим людям власноруч морочитися інституціональним дизайном політичних систем на світовій периферії зовсім необов'язково.

Важливіше вирощувати і нагулювати прошарок місцевих із потрібним набором констант мислення, а далі вони рано чи пізно самі зроблять як треба. А буде те, що вони зроблять, зовні виглядати як прям "демократія" чи, навпаки, "халіфат" — та яка різниця, дикуни ж.

Головне — стежити за тим, щоб у кожного папуаса обов'язково був смартфон. Їжі може не бути, а ось смартфон — положняк.

Але вже з цим Жаба як-небудь та впорається.

Першоджерело.