Російський бунт. Чому в Росії неможлива "кольорова революція"

Чому в Росії не буде "кольорової революції" знизу?

А) Модель економіки тримає абсолютна більшість населення в помірній бідності. З одного боку, немає голоду і холоду, який штовхає на вулиці, з іншого — не виростає дійсно масовий, заможний середній клас, який може вимагати політичних свобод. Прожити б.

Не до того. Залежність від соска держави, великих вертикалей. Коротко кажучи, холодильник, в якому котлети не смажаться.

У такій системі права і свободи не будуть першочерговою потребою. Всі опитування показують це.

Б) У Росії — старіюче населення. Частка молодих — тих, хто енергійний і безшабашний — весь час зменшується.

В) Ізоляція Росії, біль втраченої величини = згуртування "проти всіх". Плюс чудова система обробки масової свідомості, маніпулювання ним, щеплення стереотипів і міфів, демонстрації загроз. Нема від кого відштовхуватися, щоб знайти колективного "себе", крім як від Заходу, який до того ж, оголосив Росію противником. Пропаганда працює всюди чудово. "Всі проти нас" — це згуртовує навколо того, що є.

Г) Замість справжнього лібералізму (зростання добробуту, свободи) — зіпсований ринковим фундаменталізмом 1990-х. Роздроблена масова свідомість, повна міфів, що хилилиться до патерналізму і дирижизму. Зіпсована репутація лібералізму, пов'язана з безжальними 1990-ми.

Д) Зовнішні шоки? Будь-який бунт в Росії, заснований на зовнішніх шоках, на занесених в країну кризах, якщо, не дай Бог, станеться, призведе сьогодні замість зростання свободи до найдикіших заметів дирижизму. Він ні за що не призведе до приросту свободи. Навпаки — до гігантського примусу. Так налаштована більшість населення.

Е) Є "ядерна кнопка". Росія — велика ядерна держава. Сьогодні вуличний хаос в ній неможливий.

Ж) Ми — діти тих, що вижили. У Росії більше ста років воєн, революцій, репресій, реформ, що ведуть до неймовірних втрат населення. Ми цього більше не витримаємо. Більше ніяких жертв. Пам'ять про війну стирається, і сьогодні жертв може бути набагато більше, ніж на початку 1990-х. Ціна людського життя стала низькою.

З) Шоки, що йдуть від окремих фігур або груп знизу, в цьому інертному середовищі свідомо недостатні, щоб щось змінювати. На них будуть із задоволенням витріщатися мільйони, перебуваючи у внутрішній еміграції. Їх можна любити. Їм можна співчувати. До них можна приєднуватися. Але потрібно розуміти, що їх можливості — обмежені, те, що вони можуть — у вузькому коридорі.

І) Навіть в Москві або Петербурзі — це так.

К) Прихід до влади нового покоління нічого не змінить.

Юні та рішучі вже зараз активно вбудовуються в старі системи. Візьміть, наприклад, "молодих губернаторів" або "молодих міністрів". Надіям на те, що прийде нове покоління, свіже і прогресивне, і влаштує життя на краще — більше двох століть.

У підсумку, холодильник, але поки не морозильник. Історія на десятиліття (багато сировини, латиноамериканська модель).

Все більший розрив з тими країнами, на чиєму боці темпи зростання та інновації. Ризики розломів всередині за конфесіями та регіонами.

А що можливо? Реформи зверху, несподівані повороти — теж зверху.

Таке було коли-небудь в міжнародній практиці за останні 100 років?

Відповідь — так.

Шанси є? Поки невеликі — 2 5%. Але це окрема тема.

Що робити з діючій, мислячій людині в цих умовах? До чого прагнути? Де межі компромісів? Як жити — і бути в злагоді з самим з собою?

Це теж — окрема тема.

Рішення можливі, в залежності від того — хто ви.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.