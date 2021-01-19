Русский бунт. Почему в России невозможна "цветная революция"

Почему в России не будет "цветной революции" снизу?

А) Модель экономики держит абсолютное большинство населения в умеренной бедности. С одной стороны, нет голода и холода, толкающего на улицы, с другой – не вырастает действительно массовый, состоятельный средний класс, который может требовать политических свобод. Прожить бы.

Не до того. Зависимость от соска государства, крупных вертикалей. Короче говоря, холодильник, в котором котлеты не жарятся.

В такой системе права и свободы не будут первостепенной потребностью. Все опросы показывают это.

Б) В России — стареющее население. Доля молодых – тех, кто энергичен и бесшабашен — все время сжимается

В) Изоляция России, боль утраченной великости = сплочение "против всех". Плюс великолепная система обработки массового сознания, манипулирования им, прививки стереотипов и мифов, демонстрации угроз. Не от кого отталкиваться, чтобы обрести коллективного "себя", кроме как от Запада, который к тому же, объявил Россию противником. Пропаганда работает везде великолепно. "Все против нас" — это сплачивает вокруг того, что есть.

Г) Вместо истинного либерализма (рост благосостояния, свобода) – испорченный рыночным фундаментализмом 1990-х. Раздробленное массовое создание, полное мифов, склоняющееся к патернализму и дирижизму. Испорченная репутация либерализма, связанная с безжалостными 1990-ми.

Д) Внешние шоки? Любой бунт в России, основанный на внешних шоках, на занесенных в страну кризисах, если, не дай Бог, произойдет, приведет сегодня вместо роста свободы к самым диким заносам дирижизма. Он ни за что не приведет к приросту свободы. Наоборот – к гигантскому принуждению. Так настроено большинство населения.

Е) Есть "ядерная кнопка". Россия – великая ядерная держава. Сегодня уличный хаос в ней невозможен.

Ж) Мы – дети выживших. В России больше ста лет войн, революций, репрессий, реформ, ведущих к диким потерям населения. Мы этого больше не выдержим. Больше никаких жертв. Память о войне стирается, и сегодня жертв может быть на порядки больше, чем в начале 1990-х. Цена человеческой жизни стала низкой.

З) Шоки, идущие от отдельных фигур или групп снизу, в этой инертной среде заведомо недостаточны, чтобы что-то менять. На них будут с удовольствием глазеть миллионы, находясь во внутренней эмиграции. Их можно любить. Им можно сострадать. К ним можно присоединяться. Но нужно понимать, что их возможности – ограниченны, то, что они могут – в узком коридоре.

И) Даже в Москве или Петербурге – это так.

К) Приход к власти нового поколения ничего не изменит.

Юные и решительные уже сейчас активно встраиваются в старые системы. Возьмите, к примеру, "молодых губернаторов" или "молодых министров". Надеждам на то, что придет новое поколение, свежее и прогрессивное, и устроит жизнь к лучшему – больше двух столетий.

В итоге, холодильник, но пока не морозильник. История на десятилетия (много сырья, латиноамериканская модель).

Все больший разрыв с теми странами, на чьей стороне темпы роста и инновации. Риски разломов внутри по конфессиям и регионам.

А что возможно? Реформы сверху, неожиданные повороты – тоже сверху.

Такое было когда-либо в международной практике в последние 100 лет?

Ответ – да.

Шансы есть? Пока невелики — 2- 5%. Но это отдельная тема.

Что делать действующему, мыслящему человеку в этих условиях? К чему стремиться? Где границы компромиссов? Как жить – и быть в согласии с самим с собой?

Это тоже – отдельная тема.

Решения возможны, в зависимости от того – кто вы.

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Публикуется с согласия автора.