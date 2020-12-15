Психология власти. Почему миром правит 1% успешных психопатов

Люди во власти, владельцы компаний, силовики, влиятельные журналисты, юристы, от которых зависит судьба больших бизнесов, хладнокровные и очень успешные хирурги – все они могут быть "успешными психопатами"(successful psychopath) или, по меньшей мере, людьми с яркими психопатическими чертами. Так десятки лет говорит американская научная школа.

Психопатов примерно 1% среди населения. Неважно где – в США, России, Зимбабве. Может быть, 2%. Их в несколько раз больше среди мужчин. Среди тех, кто сидят по тюрьмам и колониям, их уже 15 – 25%. И, как утверждают психологи, те, кто командует нами в бизнесе и государстве, — тоже имеют повышенный процент психопатов. Только они – успешные, в отличие от "лузеров", криминалов.

А кто такой психопат? Не псих, а именно – психопат во всей красе? "По науке", он — самонадеян, эгоистичен, привлекателен, говорлив, легко манипулирует людьми. А еще — аморален. Нарцисстичен, но, точно, не нежный цветок. Коварен (как там — "макиавеллизм"?), черств, обладает недюжинной энергией, сексуален, агрессивен. Обаятелен, легок и очень уверен в обхождении. Заговорит, понравится — отличный парень.

Между тем, безличен — человеческие существа составляют для него исходник, стройматериал. Радостен в принуждении, в том, чтобы существа эти пригнуть, заставить, поместить в железную коробку, и в этом понуждении и чужой болезненности – много наслаждения.

Опа! Кого это нам напоминает? Великолепный отряд диктаторов – Латинская Америка, Африка, Азия. В 1976 г. диктатор Бокасса объявил себя императором, Центральную Африку – империей, коронацию скопировал у Наполеона, вот только папа римский прибыть отказался.

Покрытый золотом, 2-тонный бронзовый трон в виде сидящего орла, корона с восемью тысячами бриллиантов, скипетр, копия наполеоновской кареты с восемью белоснежными лошадями, вновь сооруженный Нотр-Дам в центре Банги, столице Центральной Африки, золото и пурпур мантий, 60 новых Мерседесов — все это произошло ровно в 173-ю годовщину коронации Наполеона. Через пару лет Бокасса был свергнут, обвинен в людоедстве и комфортно закончил свои дни в замке во Франции.

А Пиночет? Дювалье с тонтон-макутами? А Иди Амин с его крокодилами? Там было бы где разгуляться психиатру.

Психопат не чувствует вины, не эмоционален, ни о чем не сожалеет. Естественно, промискуитет. Спокойно бессердечен, безжалостен и невозмутим. Лжив, ни к кому не привязан, эгоцентричен.

Да, еще, господа – безответственен. Любит господствовать, быть "над". Возбудим, подвержен вспышкам гнева и агрессии, будучи уверенным в своем богоданном превосходстве. Бесстрашен в том, чтобы принять любые риски, особенно чужие. Хладнокровен в кризисах. Спокойно "идет по головам".

Влиятелен, убедителен. Можно сказать, природный магнетизм. И абсолютно нормален – внешне. То, что в науке называется великолепная "маска нормальности". Никаких угрызений совести.

Красивое создание! Конечно, не Иисус. Грешен. Социальный хищник. И может быть очень полезен, что возвращает нас снова к вопросу – а что такое "успешный психопат"? Полезный психопат? Или психопат "light"?

Да, есть такие. Человек, в котором психопатические черты обозначены лишь намеком, или чуть гуще, или даже очень явно, но он абсолютно успешен в обществе. И есть шкалы, есть рейтинги, насколько конкретные господа Х, Y, Z имеют психопатические "оттенки" в своем нормальном существовании. "Успешный психопат" может вознестись необыкновенно высоко, ибо в нем есть все то, что люди часто ждут от власти.

Делались ли замеры? Ну, да, в США, по 42 президентам, за 200 с лишним лет. Из современных президентов наиболее выраженными "психопатическими чертами" (так гласит академическая статья) обладали Джон Кеннеди, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший.

А дальше по убыванию – Рональд Рейган, Ричард Никсон. Дальше всего от "психопатов" были – Джеральд Форд, Джимми Картер и Буш – старший. Но именно их и не переизбрали на второй срок.

А творцы экономического чуда в своих странах? Генерал Пак Чон Хи (Корея), генерал Сухарто (Индонезия). Как насчет Ли Куан Ю, технократизма Сингапура и "Диснейленда со смертной казнью" (метафора Сингапура, данная в начале 1990-х)?

Психологу там есть, где покопаться в мозгах. Хотя, конечно, Людвиг Эрхард с его либерализмом, "Благосостоянием для всех" и любовью к своему народу – вряд ли в этом ряду.

И вроде бы государство — симпатичный парень, и может даже крикнуть: "благосостояние!", но какой же холодный мир отъемов был создан на сто с лишним лет.

Каждое поколение наших предков в прошлом веке теряло свои активы, а следующее начинало почти с нуля. Войны, революции, коллективизации, денежные реформы, деноминации, инфляции.

А какая любовь к конфискационным реформам! Главная идея 1991 года — убрать "денежный навес" (слишком много денег у населения). Подумать только – убрать! А потом еще и кризисы, каждые 7 – 10 лет. Они могли при правильной политике быть гораздо мягче. Бесконечные пенсионные реформы, оптимизации, т.е. обрезки, медицины, образования, культуры.

Попытка все и вся втиснуть в клетку. Мало стимулов – "все равно украдут" — и много наказаний. Рост объемов правил по экспоненте, обвинительный уклон. Успешно проводимая в жизнь идея коллективной управляемости, спецпропаганды, вертикалей и доминант, в которые упакована жизнь.

Все это из области "успешной психопатии". "По-другому с ними нельзя" — оттуда же. Возбуждение от конфликтов, привычка быть на грани войны – разве не имеют те же корни?

Элита, номенклатура может иметь модель коллективного поведения с явно выраженными психопатическими свойствами. Быть коллективным "успешным психопатом".

И когда вы годами не можете достучаться до кабинетов или спрашиваете себя: "А как же Они этого не понимают?", то, возможно, сам вопрос не имеет смысла. Вы просто имеете дело с коллективным существом иной природы. И каждый, кто попал в эту машину, должен принять ее правила или она выбросит из себя.

А есть еще вопросы?

Как сделать так, чтобы каждое решение властей было подчинено выгоде людей и их семей? Чтобы забыть, что такое "непопулярная реформа", ибо смысл реформ – дать больше стимулов для каждого, а не кроить по живому.

И вообще, поддается ли такой коллективный "успешный психопат" изменениям? Не в сломе, а в эволюции? Ведь даже примера Германии с ее "социальной рыночной экономикой" и Людвигом Эрхардом нельзя привести – там было именно слом старого, а не эволюция.

А может быть по-другому? Холодный коллективный разум, с явными чертами "успешного психопата", недрогнувшей рукой – нам всем на пользу — повернет к "благосостоянию для всех"? Выберет правильное целеполагание, новый курс? И тоже в порядке эволюции? Как это было в Сингапуре, Китае?

Неизвестно. Ответа пока нет. Но есть риски хрупкости, жизни общества в надломе, нелюбви, неуправляемости при первом же кризисе, распаде. Когда холодная оболочка власти не сможет сдержать всю бурю страстей внизу.

Из книги "Правила неосторожного обращения с государством".

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.