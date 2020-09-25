Состоятельные дети. Что нужно делать, чтобы ваш ребенок добился в жизни больше, чем вы

Ребенок может уронить семью в плане финансового состояния и благополучия. А может закинуть на высоту. Как сделать, чтобы дети – пусть даже лет за тридцать – семью приподнимали? Я попытался собрать самые важные лайфхаки и изложить их в игровой форме – в виде алфавита - от А до Ф.

А) Не перекармливать. Но и не пережимать. Не передавливать. Не связывать избыточным контролем. Дитя (от 0 до 99 и старше) должно быть в движении, в свободе. Но только бы знать (хотя бы знать) – где он и с кем.

Б) Любить. Просто любить, отчаянно и выражать любовь теплом, чувством ценности, не уставать говорить об этом. Всеми знаками.

В) Должны уметь выживать. Выбрасывать их из гнезда, чтобы могли летать. Отпускать, рискуя, но управляя риском. На новую почву пересаживать как можно раньше. Как растение – быстрее приживется.

Г) Дать все для старта выше. Все возможные умения. С ума сойти от их образования. Но прежде – языки, книги, математика (сложность и образность мышления), сила – неважно, духа или тела, а лучше того и другого. Совершенство форм – по возможности. Дать там, где все – лучше. Дать приватно, если сможешь.

Д) Никогда не терять связи. На расстоянии – быть на проводе хотя бы несколько раз в день. Вести связанную, параллельную жизнь, пусть на расстоянии пары тысяч километров. Или даже больше. Четверть века – полно историй детей потерянных, куда-то отосланных – и оторвавшихся.

Е) Культивировать - независимость, самодостаточность, способность генерировать идеи, способность принять ответственность на себя. Способность учиться. Культивировать способность быть личностью.

Это гораздо важнее специальных знаний, потому что в этом случае они обязательно появятся – по талантам. Но связь не потеряется.

Ж) Бороться и искать, найти и не сдаваться. Быть женщиной. Быть мужчиной. С высоко поднятой головой. Интуитивно мы все знаем, что это такое, хотя все наши ощущения сейчас размываются как лед.

З) Дружить с ними. Легко сказать, сделать – почти нельзя. Те, кто старше - всегда орудия подавления. Но дружить, пытаться убежать только с вертикалей. Сойти с биологии: верх – и дети где-то там внизу.

И) Им, а не вашим ожиданиям – приоритет. Их желания кем и с кем, и где быть – вперед. Если сделано все, что выше, они интуитивно не нанесут вреда. У них – автоматические ограничители.

К) Молчать, когда тянет - целеполагать. Слушать. Меньше их спрашивать. Показывать, что вы – тоже человек. Смиряться, если нужно. Но неустанно демонстрировать собственную ценность – своей жизнью, своим подъемом, своими приключениями, своей карьерой – пусть она никогда не прервется - всей атмосферой живого бытия, лучше праздничного, в котором хочется быть.

Л) Быть глубоко в профессии. Пусть будут вами горды. Быть на опережение. Пусть понимают вашу ценность. Не связывать свою дорогу только с детским. Иметь свой путь. Ценить свободу от детей. Ценить себя без связи с детским.

М) Никогда не давать им в долг, хотя бы лет до 25 – 27. Ни в коем случае. Давать безвозмездно. Образование – не в долг. Первый их бизнес, ваш вклад – не в долг. Помощь в жилье, что можете – не в долг. Никаких долговых отношений с ребенком. Ни единой мысли у него, что он должен что-то и когда-то отдавать.

Н) Чувство целостности семьи. Ее единства. Ее продолжения в цепи поколений. Ценности тех, кто ушел. Их уникальности. Их неповторимости – и повторения во всех нас. Вы сами должны быть в этом уверены. Тогда передастся.

О) Говорить вслух. Обсуждать все на свете. Как все устроено. Не скрывать, когда вы – против. Пытаться сделать так, чтобы дети не поддавались обработке. Любой пропаганде, неважно, откуда бы она ни шла. Потому что, когда мы говорим о спецпропаганде, мы можем иметь в виду не только государство, но и любого, кто обрабатывает нас.

Образованные дети, обладающие в полной мере самоуважением, дети, которых любят, с критическим мышлением, будут в сто раз устойчивее к любым внешним воздействиям, которые, как мы хорошо знаем, приводят к несчастьям в семье.

П) Убить ящик. Убить все то, что учит способности разрушать другого человека, не как защиту от него и не тогда, когда мы вынуждены это делать.

Р) Любовь и мужество – как высшая ценность, жалость – как то, без чего жить нельзя. Демонстрировать. Быть проектным, четким, видеть будущее, предлагать системность как способ мышления, движение, как способ жизни, творчество во всем – как самое желанное, не склонять головы – как ценность. Гибкость – как способ понять других. Не поддаваться толпе. Плыть самому.

С) Ценность времени. Любовь к деньгам, имуществу как способу свободы и выражения себя. Как способ быть конкурентным. Бросать вызов. Строить дом – но самому. Продолжить семью – из поколения в поколение, наращивая ресурсы семьи. Принадлежность ей.

Т) Отчаянно бояться за детей – не только инстинктивно, но прививая чувство рисков и управления своими рисками. Никогда не считать, что именно со мной этого произойти не может.

У) Все это, конечно, хорошо. Но обязательно будет по-другому. Но будет все же так, как быть должно. Если только пытаться из этой азбуки сложить свои собственные слова и фразы.

Ф) Один мой немецкий приятель повел отца в знаменитый японский ресторан в Лондоне. Для расширения кругозора, как он сказал. К палочкам, прозрачным кусочкам, к суши и чему-то очень коричневому. Тот долго вертел меню и чуть ли не смотрел его на свет. И снова его вертел. И поворачивал в руках. И было по всему видно, что он ищет шницеля. Никогда не ищите только шницеля! Особенно в присутствии детей в возрасте за тридцать.

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Публикуется с согласия автора.