Хочу и буду. Почему то, что нам нравится, не всегда становится нашей профессией

— Я хочу найти новую работу, — с таким вопросом обычно обращаются ко мне на консультации.

— Супер, а какая работа это должна быть? – всегда в ответ спрашиваю я.

— Бухгалтер/финансовый менеджер/менеджер по продажам – как правило, слышу я в ответ.

— Отлично, и все же, какая работа это должна быть, чтобы рабочие будни были вам в радость? – вновь спрашиваю я.

И здесь, как правило, диалог заходит в тупик, потому что быстрого ответа на такой вопрос нет.

Все потому, что мы очень редко задумываемся о том, на какой работе (в прямом смысле этого слова) нам хотелось бы работать. В каком графике и с каким продуктом нам было бы максимально комфортно и интересно. А еще – какие сферы помимо работы хотелось бы реализовать, и получится ли их реализовать при рабочем дне с 9 до 18.

Более того, то, чем нам нравится заниматься, не всегда становится нашей профессией. Приведу свой пример.

Когда я была в декретном отпуске, то серьезно подумывала о курсах журналистики. Мне нравилось писать. Но когда я более подробно окунулась в специфику профессии и почитала профильные статьи об этом, я поняла, что ненормированный график и командировки не совсем подходят для молодой мамы. Поэтому идею с журналистикой я оставила.

Идею оставила, но писать не перестала. И 10 лет назад, находясь в декрете, я попробовала на вкус копирайтинг. За полтора года мне удалось заработать на поездку в Стамбул, чем я тогда безумно гордилась.

И с тех пор я пишу и получаю от этого большое удовольствие.

Сейчас я активно веду собственный блог. И каждую неделю пополняю полезными материалами свой телеграм-канал.

Более того, есть планы в будущем написать книгу. И мысли об этом меня очень заряжают.

Чуть больше года назад я ушла из найма и какое-то время очень волновалась по этому поводу.

В голове было множество тревожных мыслей:

— А точно ли я приняла правильное решение?

— А получится ли у меня работать на себя и находить клиентов?

— А буду ли я полезна на рынке как карьерный консультант?

— И не захочу ли я тут же вернуться опять в корпоративную жизнь?

В результате:

— Решение было правильным;

— Работать на себя и находить клиентов удаётся;

— Мои услуги, как карьерного консультанта, востребованы;

— В корпоративную жизнь возвращаться никак не хочется.

В будущем – планы обучиться на психолога и гештальт-терапевта – и решать более глубинные карьерные запросы своих клиентов.

Поэтому не останавливаюсь, а только ускоряюсь!

Это я все к чему – если у вас есть что-то, что сидит внутри и просится наружу, а сделать это своей работой не получается, попробуйте воплотить это в жизнь другими способами.

Главное, чтобы максимальное количество ваших "хочу" нашло свой отклик в реальности. Хобби, дополнительная занятость, наставничество. Методов множество. Главное, не закрывать глаза на свои желания и пробовать. Идти к цели, пусть даже маленькими шагами.

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Публикуется с согласия автора.