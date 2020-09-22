Хочу и буду. Почему то, что нам нравится, не всегда становится нашей профессией
2020-09-22 10:22:43
— Я хочу найти новую работу, — с таким вопросом обычно обращаются ко мне на консультации.
— Супер, а какая работа это должна быть? – всегда в ответ спрашиваю я.
— Бухгалтер/финансовый менеджер/менеджер по продажам – как правило, слышу я в ответ.
— Отлично, и все же, какая работа это должна быть, чтобы рабочие будни были вам в радость? – вновь спрашиваю я.
И здесь, как правило, диалог заходит в тупик, потому что быстрого ответа на такой вопрос нет.
Все потому, что мы очень редко задумываемся о том, на какой работе (в прямом смысле этого слова) нам хотелось бы работать. В каком графике и с каким продуктом нам было бы максимально комфортно и интересно. А еще – какие сферы помимо работы хотелось бы реализовать, и получится ли их реализовать при рабочем дне с 9 до 18.
Более того, то, чем нам нравится заниматься, не всегда становится нашей профессией. Приведу свой пример.
Когда я была в декретном отпуске, то серьезно подумывала о курсах журналистики. Мне нравилось писать. Но когда я более подробно окунулась в специфику профессии и почитала профильные статьи об этом, я поняла, что ненормированный график и командировки не совсем подходят для молодой мамы. Поэтому идею с журналистикой я оставила.
Идею оставила, но писать не перестала. И 10 лет назад, находясь в декрете, я попробовала на вкус копирайтинг. За полтора года мне удалось заработать на поездку в Стамбул, чем я тогда безумно гордилась.
И с тех пор я пишу и получаю от этого большое удовольствие.
Сейчас я активно веду собственный блог. И каждую неделю пополняю полезными материалами свой телеграм-канал.
Более того, есть планы в будущем написать книгу. И мысли об этом меня очень заряжают.
Чуть больше года назад я ушла из найма и какое-то время очень волновалась по этому поводу.
В голове было множество тревожных мыслей:
— А точно ли я приняла правильное решение?
— А получится ли у меня работать на себя и находить клиентов?
— А буду ли я полезна на рынке как карьерный консультант?
— И не захочу ли я тут же вернуться опять в корпоративную жизнь?
В результате:
— Решение было правильным;
— Работать на себя и находить клиентов удаётся;
— Мои услуги, как карьерного консультанта, востребованы;
— В корпоративную жизнь возвращаться никак не хочется.
В будущем – планы обучиться на психолога и гештальт-терапевта – и решать более глубинные карьерные запросы своих клиентов.
Поэтому не останавливаюсь, а только ускоряюсь!
Это я все к чему – если у вас есть что-то, что сидит внутри и просится наружу, а сделать это своей работой не получается, попробуйте воплотить это в жизнь другими способами.
Главное, чтобы максимальное количество ваших "хочу" нашло свой отклик в реальности. Хобби, дополнительная занятость, наставничество. Методов множество. Главное, не закрывать глаза на свои желания и пробовать. Идти к цели, пусть даже маленькими шагами.
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Публикуется с согласия автора.