RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки

30 років без СРСР. Чому "русский мир" не зможе склеїти колишню імперію

Сьогоднішні спроби просунути контрабандою як нову об'єднувальну рамку для країн колишнього СРСР великоросійський націоналізм, "імперство" або ж "братство слов'янських / російськомовних / ще якихось там народів" — курям на сміх; ніхто під це не підписувався.

Олексій Чадаєв
Олексій Чадаєв
Культуролог, журналіст
331
Борис Єльцин та Леонід Кравчук
СРСР міг існувати як єдине ціле лише доти, оскільки існувала його головна та єдина історична місія – будівництво комунізму.

Про Біловезькі угоди, тридцятиліття яких ми відзначаємо цього року, висловлю крамольну думку. Реальна точка розпаду СРСР — не 8 грудня 1991 року (дата підписання Біловезьких угод) і навіть не 22 серпня 1991 року, коли провалився ДКНС, а 14 березня 1990 року — момент, коли було скасовано 6-ту статтю Конституції СРСР про "керівну та спрямовуючу" ролі КПРС".

Поясню. У первісному ленінському задумі СРСР, з погляду "державного устрою" — це не зовсім держава. Це досить вільна конфедерація незалежних держав ("республік"), кожна з яких має фактично повний суверенітет — звідси і фраза в радянській конституції, про яку зараз регулярно бурчить Путін — "самовизначення аж до відділення".

Важливо
Загинути або вижити. Чому одні країни домагаються успіху, а інші занепадають
Загинути або вижити. Чому одні країни домагаються успіху, а інші занепадають

Єдність цього утворення забезпечувалася не "державними" або "наддержавними" механізмами, а за допомогою того, що в них була одна-єдина, спільна для всіх керівна Комуністична партія. Така архітектура, у межах, передбачала можливість необмеженого розширення аж до всепланетних масштабів — держава просто визнає компартію "керівною та спрямовуючою силою" та інтегрується в Союз.

І саме тому формула про самовизначення аж до відділення Леніна особливо не турбувала — якщо комунізм перемагає на всій "землі", куди, власне, "відокремлюватися"? І ця логіка працювала не лише у 20-ті, а й, наприклад, у 40-ті, коли Україна та Білорусь, якщо хтось забув, стали одними із засновників ООН.

Щойно цю конструкцію — саме юридичну, наголошую, все-таки Ленін мислив здебільшого саме як юрист — прибрали, з'ясувалося, що зібрані в цьому самому Союзі державні утворення практично нічого, крім бюрократичної управлінської системи, не утримує разом.

Уся ця свистопляска з "новим союзним договором", Новоогарівський процес тощо, були очевидною агонією конструкції, з якої вже висмикнули головний стрижень, що несе. Як і референдум 1991-го, і ДКНС, і власне біловежська каламутна модель ССД-СНД — спроби зберегти хоч у якомусь вигляді єдиний простір від розпаду, на який він уже був приречений.

У цьому сенсі солженіцинська ідея, висловлена у відомому творі "Як нам облаштувати Росію", що, мовляв, прибери компартію і комуністичну ідеологію — і нічого не впаде, все залишиться так само — є велика брехня, інше питання, свідома чи несвідома.

І навіть для людей з антикомуністичними поглядами (а мої, наприклад, теж далекі від комуністичних) варто визнати: СРСР міг існувати як єдине ціле лише доти, оскільки існувала його головна та єдина історична місія — будівництво комунізму; скасовуєш цю рамку — разом із нею обов'язково розсипається і вся конструкція.

Сьогоднішні спроби просунути замість неї контрабандою як нову об'єднувальну рамку якийсь великоросійський націоналізм, "імперство" в дусі косплея петровського вестернізаторського проєкту, або ж "братство слов'янських / російськомовних / ще якихось там народів" — курям на сміх; ніхто під це не підписувався, і насамперед еліти тих самих "республік", яким дуже навіть у кайф почуватися суб'єктами (нехай як завгодно другорядними) світової політики, а не васалами московської бюрократії.

Це ж правильно й щодо "республік" усередині власне РФ, які тільки титанічними зусиллями утримали від повторення того ж трюка.

А тому немає нічого важливого в Біловезьких угодах. Абсолютно прохідна дата.

Першоджерело.