Пожар в степи. Кто стоит за протестами в Казахстане и почему у них нет лидеров

Что бросается в глаза по Казахстану. Протесты идут четвертый день, но до сих пор в публичной сфере не всплыл никто, способный или хотя бы пытающийся говорить с властью от имени протестующих. Чистый "низовой пожар", а для Ак-Орды — "бой с тенью". (Ақорда — в переводе с казахского "белая ставка" — резиденция президента Республики Казахстан — Ред).

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Собственно, это к моделям политсистемы, к ее дизайну. Там, где есть легальная парламентская оппозиция, она всегда и возглавляет протесты, буде таковые случаются. Там, где ее нет, поневоле — даже той же пропаганде и спецслужбам — приходится рассказывать про тайных врагов, закулисные силы, внешних агентов и т.д.

Альтернативная версия — что происходящее есть результат накопившихся внутренних социальных проблем и противоречий, ошибок управления, что это естественный процесс — слишком невыгодна для власти, так как ее базовая конструкция — "в Багдаде все спокойно".

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[ + – ] Спецслужбы вполне эффективны в точечной нейтрализации политически активного меньшинства. Но они беспомощны в работе с явлениями социальной природы.

Дальше это вопрос подхода. Как удобнее — иметь дело с "субъектной", институционализованной оппозицией, которая хоть как-то в состоянии управлять протестным движем, или выводить ситуацию в режим "бой с тенью", когда неизбежно приходится валить все на внешние темные силы?

Приведу забытую уже цитату Суркова из 2005 года: "Если провалится попытка построить в России демократическое общество — значит, останется воссоздавать полицейское государство".

Важно понимать вот что. Спецслужбы вполне эффективны в точечной нейтрализации политически активного меньшинства. Но они беспомощны в работе с явлениями социальной природы — тем самым внутренним напряжением, которое может выплеснуться почти "на ровном месте" — поначалу и без вождей, и без лозунгов, и без особой организации.

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Глупо повторять азбучные истины из учебника социальной физики, но общество, где есть социальное неравенство, которое лишь углубляется по мере роста экономики, да еще и с положительной демографией — это идеальный субстрат для революционного взрыва.

Можно сколько угодно валить все на бейрутского сварщика, но проблема-то не в нем, а в трех тысячах тонн селитры в центре города.

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