Бессмысленный и беспощадный. Почему нынешний бунт только укрепит авторитаризм в Казахстане

Пятый день в Казахстане идет абсурдный и беспощадный бунт. Те, кто читал Пушкина, помнят, что бессмертная фраза о "бессмысленном и беспощадном русском бунте" — из повести "Капитанская дочка", действие которой происходит в Оренбургском крае на границе с современным Казахстаном.

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Из Оренбурга до города Актюбинска (современный Актобе), один из центров нынешних беспорядков в Казахстане, менее 300 км. С 1920 по 1925 год Оренбург был даже столицей Киргизской АССР, которая – по иронии советского новояза – была казахской национальной автономией в составе РСФСР.

Но пока не об истории, а о том, что Пушкин наиболее точно и лаконично описал сущность нынешних беспорядков в крупнейшем государстве Средней Азии.

Стихийный, без каких-либо четко сформулированных требований, без лидеров, с которыми можно о чем-то договариваться, и жесточайший бунт безусловно льет воду на мельницу автократов.

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Криминал на улицах вместо смены власти. Семь промежуточных итогов протестов в Казахстане

[ + – ] Разгул мародерства, грабежей и вандализма на улицах, вряд ли вызовет у кого-то симпатию.

Ибо когда мир видит переполненный труппами морг, десятки сожженных автомобилей на улицах казахских городов, раскуроченные банкоматы, пожар в правительственных зданиях, неизвестно зачем захваченный аэропорт в Алма-Ате или грейдер, на котором врываются в закрытое отделение банка, вряд ли это вызовет у кого-то симпатию. Разве что радость в Кремле, поскольку в очередной раз доказывает миру: только Москва может быть подлинным гарантом стабильности в постсоветском регионе.

Кстати, украинским власть имущим следует поучиться у президента Казахстана Токаева выжимать максимум из неблагоприятных, даже критических для него обстоятельств. Казахстанский лидер, в отличие от Януковича в 2013-м, очень быстро отреагировал на требования восставших: цены на газ зафиксированы на уровне прошлого года, правительство отправлено в отставку, в конце концов, "старый" президент (то есть Назарбаев) покинул пост главы Совета национальной безопасности, с которого он контролировал силовиков и сохранял контроль над страной.

Тем самым Токаев, по сути, делегитимизировал протест. Более того, воспользовавшись мятежом, он взял на себя реальные рычаги власти от клана Назарбаева. Ибо в критические моменты противиться хаосу и консолидировать нацию может только лидер с сильным мандатом.

В конце концов, после отвратительных сцен уличного насилия, грабежей и мародерства, действующий президент Казахстана может стать настоящим народным героем, если вернет в страну безопасность, стабильность и предсказуемость.

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Топливо протеста. Станет ли казахский бунт полноценной революцией и кто от нее выиграет

Вспомните Алиева-старшего или Путина, подаривших своим народам ощущение безопасности и относительного благополучия после неопределенных девяностых.

И последнее. Призыв Токаева к ОДКБ ввести в Казахстан войска – очень дальновидный ход, нейтрализующий возможный удар в спину. Таким образом Токаев обезопасил себя от сценария создания в северном Казахстане ЛНР/ДНР в защиту русскоговорящего населения.

Для Украины это, в общем-то, плохие новости. Казахские повстанцы очень быстро превратились в мародеров и мятежников, чем делегитимизировали саму идею революции как инструмента положительных изменений.

Россия (и автократы в целом) во второй раз после украинского поражения 2014-го выиграют важный матч на постсоветском пространстве. Кремль напоминает Западу, что только он может обеспечить безопасность и стабильность на этом пространстве.

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Пожар в степи. Кто стоит за протестами в Казахстане и почему у них нет лидеров

Многовекторность Казахстана, похоже, канула в Лету – так же, как многовекторность Армении чуть больше года назад. ОДКБ и Евразийский экономический союз получили новый импульс к интеграции, а Россия – новые рычаги влияния на своего богатого ресурсами соседа, с которым у нее самая длинная сухопутная граница.

Хорошо, что украинской дипломатии хватило ума не поддерживать казахстанские беспорядки, а ограничиться "глубокой обеспокоенностью" и заботой о безопасности украинских граждан.

Боюсь, казахские события – плохая прелюдия к переговорам Россия-США-НАТО сразу после рождественских праздников. По крайней мере, если смотреть на них с украинской колокольни…

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