Криминал на улицах вместо смены власти. Семь промежуточных итогов протестов в Казахстане

Можно подвести промежуточные итоги событий в Казахстане.

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Во-первых, что это было. Один весьма умный человек справедливо заметил, что все это больше тянет на бунт, а не на революцию. Грань тут такова, что бывает и не отличишь. Но соглашусь. И, если исходить из классических понятий, недовольные вряд ли хотели изменить социально-экономическую формацию.

Второе, проистекает из первого. Требования бунтовщиков. Я встречал несколько версий. Не знаю, один ли это город или разные. Но в обоих списках есть пункты, вызывающие хохот. Это многоженство для отдельных групп населения (баев? Или там дунган? Это народ такой).

Или требование выдавать путевки в санатории. По этому поводу мой френд справедливо заметил, что казахов в глубинке явно забыли известить о том, что СССР развалился, а путевки в одесские санатории труженикам Алма-Аты давно не дают. На месте санаториев с видом на море стоят жилые комплексы.

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Пожар в степи. Кто стоит за протестами в Казахстане и почему у них нет лидеров

Или вот, например. Два требования рядом в списке. Одно — оставить все доходы от нефти в такой-то области и следующее — дать независимость такой-то области. Потом требования от автомобилистов, потом отмена статуса русского языка, дальше повысить зарплату во сколько-то раз, еще дальше — внятные экономические предложения. Собралась толпа людей, каждый кричал свое и все это записали.

Третье — быстрая сдача полиции. Тут показательна история со взятием оружейки КГБ в Алма-Ате. Сдались 13 человек вроде бы. Здоровые парни, новенький камуфляж, каски, некоторые в броне. В узких коридорах они могли бы настрогать горы трупов и продержаться до подхода бравых десантников. Трусы или приказа не было? На Западной Украине в феврале 2014-го и на Донбассе весной того же года почти все оружейки сдались без боя. По памяти, отстреливались только в одном случае, в Хмельницком областное СБУ вроде бы.

[ + – ] Сожженная патрульная машина полиции - один из визуальных символов нынешних беспорядков в Казахстане

[ + – ] Видео: столкновения участников беспорядков с полицией в Казахстане.

Четвертое — как быстро протестующие менялись. Утро второго дня — трубы и палки, день второго дня — автоматы, вечер второго дня — гранатомет из оружейки КГБ. В Украине зимой 2013-2014 эта трансформация заняла месяцы.

Пятое — дикий размах грабежей в Алма-Ате и кадры оттуда, достойные Бейрута восьмидесятых. Вышибание дверей банка трактором, ограбление оружейного магазина, спокойно десятки людей снуют по торговому центру и выносят вещи, никуда не торопясь. Потом — один несет к багажнику машины большую ЖК-панель, второй в этот момент стоит рядом и стреляет в воздух одиночными из калаша. Джигит же! И это на второй день беспорядков.

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Топливо протеста. Станет ли казахский бунт полноценной революцией и кто от нее выиграет

К вечеру появились видео, как организованные банды по 3-5 человек с помпами начали бродить по элитным жилым комплексам с целью обнести хаты. Жутчайшая скорость реакции и самоорганизация мелкого криминального элемента. Как будто неделю к этому готовился. Я грешил на то, что снялась охрана местного СИЗО или колонии и разбежались уголовники, но нет, не писали о таком.

Куча сожженых машин на улицах, обнесенный терминал аэропорта. Это все не ново в мире, но все это произошло за часы и больше напоминало какой-то Гаити.

Какие-то местные русские ребята выложили ролик, как они гоняют мародеров. Видимо, самооборона жилого комплекса или просто компания друзей-страйкболистов. У пополняшек на улицах ворье вырывало блоки с деньгами, обносили хаты на первых этажах. Что удивительно, при наезде никто не сопротивлялся. Просто бросили машину с награбленным и убежали. Автор видео кричал, что мародеры все пьяные. По виду, колхозники, но черт его знает, что за мода одеваться в Алма-Ате.

Жестокость потрясает. Пишут, что двум ментам отрезали головы. Фоток пока нет. Тут вспоминаются отчеты о восстаниях царских времен — в нынешнем Казахстане их было вроде бы более трехсот разного масштаба.

Думаю, это объясняется и тем, что казахи на тот момент в большинстве своем были кочевниками и окончательно посадила их на землю только советская власть.

Кочевнику легко бунтовать — убил казака, схватил жену, детей и юрту, погрузил на лошадь и ускакал далеко. Казахстан, это по площади примерно как четыре с половиной Украины. Пустыни процентов 40, есть и просто степи. Так что никто тебя не найдет и не спалит твой дом.

Самое эпичное восстание было в 1916 году во всем русском Туркестане (в том числе и в Казахстане), когда все быстро перешло в резню русского населения, полицейских и прочих представителей власти. Бунтовщиков из пулеметов расстреливала армия. Правда бунт тогда начался по причине идиотизма царской власти, решившей одновременно провести достаточно массовую мобилизацию на фронт со своими требованиями и продразверстку (по сути).

Был бунт в Казахстане и в тридцатых, его спровоцировала уже советская власть. Как пишут, единственный случай, когда Москва пошла на переговоры с восставшими.

И был дикий и жестокий бунт в Алма-Ате в конце восьмидесятых, подавленный силовиками. Ну и бунт нефтяников в Жанаозене примерно десятилетней давности. Тоже погромы магазинов, избиения, убийства. В итоге бунт расстреляли силовики.

Шестое — почему это случилось? Не знаю. Версий много. Начиная от рептилоидов (встреча Путина и Байдена скоро), продолжая "англичанкой" и завершая разборками между Назарбаевым и нынешним президентом Токаевым. Тут вспоминают и о том, что казахские оппозиционеры в изгнании пытались управлять бунтом.

Возвращаясь к причинам — мне тяжело судить. Я предполагаю, что в Казахстане до сих пор сильна родоплеменная и клановая система, есть свои жузы (территориальные объединения бывших племен). Все упомянутые теории туго всплелись в одну, были приправлены экономикой и радостно полыхнули.

Седьмое — что дальше. Тут уж все зависит от россиян, которые по решению ОДКБ вошли в Казахстан — так уж получилось. Санкции? Не знаю. По количеству отправленных войск — явно не дивизии. Зачистками они заниматься не будут. Там уже местные десантники прошлись ночью по центру Алма-Аты и убили все живое и отстреливающееся.

Напоследок воспоминания об Алма-Ате после бунта 1986 года:

"На площади перед зданием ЦК людей уже почти не было, остались немногочисленные группы, главным образом любопытных. Площадь, как я уже сказал, производила тяжкое впечатление: разбитые машины, следы пожаров, камни, разбросанные палки, колья, сожженная, еще дымящаяся пожарная машина. На улицах, в принципе, было спокойно, если не считать редких стаек молодежи, бросавших камни в патрульных солдат. Жертв в ту ночь больше не было".

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