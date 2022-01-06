Кримінал на вулицях замість зміни влади. Сім проміжних підсумків протестів у Казахстані

Можна підбити проміжні підсумки подій у Казахстані.

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По-перше, що це було. Один розумний чоловік справедливо підмітив, що все це більше тягне на бунт, а не на революцію. Межа тут така, що буває не відрізниш. Але погоджуся. І, якщо з класичних понять, незадоволені навряд чи хотіли змінити соціально-економічну формацію.

Друге виходить із першого. Вимоги бунтівників. Я зустрічав кілька версій. Не знаю, чи це одне місто чи різні. Але в обох списках є пункти, що викликають сміх. Це багатоженство для окремих груп населення (баїв? Або там дунганів? Це народ такий).

Або вимога видавати путівки до санаторіїв. Із цього приводу мій френд справедливо зауважив, що казахів у глибинці явно забули сповістити про те, що СРСР розвалився, а путівки до одеських санаторій трудівникам Алма-Ати давно не дають. На місці санаторіїв із видом на море стоять житлові комплекси.

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Або ось, наприклад. Дві вимоги поряд у списку. Одне — залишити всі доходи від нафти в такій-от області й наступне — дати незалежність такій-ось області. Потім вимоги від автомобілістів, потім скасування статусу російської мови, далі підвищити зарплату в кілька разів, ще далі — виразні економічні пропозиції. Зібралася юрба людей, кожен кричав своє, і все це записали.

Третє — швидке здавання поліції. Тут показовою є історія зі взяттям зброї КДБ в Алма-Аті. Здалися 13 людей начебто. Здорові хлопці, новенький камуфляж, каски, деякі в броні. У вузьких коридорах вони могли б настругати гори трупів і протриматися до підходу бравих десантників. Боягузи чи наказу не було? На Західній Україні в лютому 2014-го та на Донбасі навесні того ж року майже всі зроярні здалися без бою. З пам'яті, відстрілювалися лише в одному випадку, у Хмельницькому обласному СБУ начебто.

[ + – ] Спалена патрульна машина поліції — один із візуальних символів нинішніх заворушень у Казахстані

[ + – ] Відео: зіткнення учасників заворушень із поліцією в Казахстані.

Четверте — як швидко протестувальники змінювалися. Ранок другого дня – труби та палиці, день другого дня – автомати, вечір другого дня – гранатомет зі зброярні КДБ. В Україні взимку 2013-2014 ця трансформація зайняла місяці.

П'яте — дикий розмах пограбувань в Алма-Аті та кадри звідти, гідні Бейрута вісімдесятих. Вибивання дверей банку трактором, пограбування магазину зброї, спокійно десятки людей снують по торговому центру та виносять речі, нікуди не поспішаючи. Потім один несе до багажника машини велику РК-панель, другий у цей момент стоїть поруч і стріляє в повітря одиночними з калаша. Джигіт же! І це другого дня заворушень.

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До вечора з'явилися відео, як організовані банди по 3-5 людей із помпами почали тинятися елітними житловими комплексами з метою обнести хати. Найжорсткіша швидкість реакції та самоорганізація дрібного кримінального елемента. Начебто тиждень до цього готувався. Я грішив на те, що знялася охорона місцевого СІЗО чи колонії, і розбіглися карні злочинці, але ні, не писали про таке.

Купа спалених машини на вулицях, обнесений термінал аеропорту. Це все не нове у світі, але все це сталося за години та більше нагадувало якусь Гаїті.

Якісь місцеві російські хлопці виклали ролик, як вони ганяють мародерів. Мабуть, самооборона житлового комплексу чи просто компанія друзів-страйкболістів. Біля поповнювачок на вулицях злодії виривали блоки з грошима, обносили хати на перших поверхах. Що дивно, при наїзді ніхто не чинив опір. Просто кинули машину з награбованим і втекли. Автор відео кричав, що мародери всі п'яні. На вигляд колгоспники, але чорт його знає, що за мода одягатися в Алма-Аті.

Жорстокість вражає. Пишуть, що двом ментам відрізали голови. Фото поки що немає. Тут згадуються звіти про повстання царських часів — у нинішньому Казахстані їх було начебто понад триста різного масштабу.

Думаю, це пояснюється й тим, що казахи на той момент здебільшого були кочівниками, і остаточно посадила їх на землю лише радянська влада.

Кочівнику легко бунтувати — убив козака, схопив дружину, дітей і юрту, загрузив на коня й поскакав далеко. Казахстан — це за площею приблизно як чотири з половиною України. Пустелі відсотків 40, є й просто степ. Так що ніхто тебе не знайде та не спалить твій дім.

Найепічніше повстання було в 1916 року в усьому російському Туркестані (зокрема й у Казахстані), коли швидко перейшло в різанину російського населення, поліцейських та інших представників влади. Бунтівників із кулеметів розстрілювала армія. Щоправда, бунт тоді почався через ідіотизм царської влади, яка вирішила одночасно провести досить масову мобілізацію на фронт зі своїми вимогами та продрозверстку (по суті).

Був бунт у Казахстані і в тридцятих, його спровокувала вже радянська влада. Як пишуть, єдиний випадок, коли Москва пішла на переговори із повсталими.

І був дикий і жорстокий бунт в Алма-Аті наприкінці вісімдесятих, придушений силовиками. Та й бунт нафтовиків у Жанаозені приблизно десятирічної давності. Теж погроми магазинів, побиття, вбивства. У результаті бунт розстріляли силовики.

Шосте – чому це сталося? Не знаю. Версій багато. Починаючи від рептилоїдів (зустріч Путіна та Байдена незабаром), продовжуючи "англійкою" і завершуючи розбірками між Назарбаєвим та нинішнім президентом Токаєвим. Тут згадують і те, що казахські опозиціонери у вигнанні намагалися керувати бунтом.

Повертаючись до причин, мені важко судити. Я припускаю, що в Казахстані досі сильна родоплемінна та кланова система, є свої жузи (територіальні об'єднання колишніх племен). Усі згадані теорії туго сплелися в одну, були приправлені економікою та радісно спалахнули.

Сьоме — що далі. Тут усе залежить від росіян, які за рішенням ОДКБ увійшли до Казахстану — так уже вийшло. Санкції? Не знаю. За кількістю відправлених військ, явно не дивізії. Зачистками вони не займатимуться. Там уже місцеві десантники пройшлися вночі центром Алма-Ати та вбили все, що живе й відстрілюється.

Насамкінець спогади про Алма-Ату після бунту 1986 року:

"На площі перед будівлею ЦК людей уже майже не було, залишилися нечисленні групи, головним чином тих, хто цікавився. Площа, як я вже сказав, справляла тяжке враження: розбиті машини, сліди пожеж, каміння, розкидані палиці, коли, спалена пожежа, що ще димилася. На вулицях, у принципі, було спокійно, якщо не вважати рідких зграйок молоді, які кидали каміння в патрульних солдатів. Жертв тієї ночі більше не було".

Першоджерело.