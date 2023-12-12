ChatGPT збунтувався. Чому нейромережа відмовляється допомагати людям

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Скинули мені посилання на цікаву новину.

"В останні дні все частіше почали надходити скарги користувачів на те, що ШІ-чат-бот ChatGPT на базі моделі OpenAI GPT-4 почав відмовлятися виконувати запити, мотивуючи це тим, що він не зацікавлений у допомозі людям. Так, у відповідь на прохання надати фрагмент коду він міг просто дати невеликий фрагмент і запропонувати користувачеві доробити решту самостійно. Причому, за словами деяких користувачів, це робилося зухвало, наприклад, іноді бот просто заявляв, що вони цілком могли б виконати всю роботу самостійно без звернення до ШІ.

У численних постах на сайті Reddit та повідомленнях на форумах розробників OpenAI, які почали з'являтися ще наприкінці листопада, користувачі скаржилися, що система стає менш корисною. Прозвучало навіть припущення, що OpenAI спеціально зробила так, щоб ChatGPT не витрачав час на довгі відповіді на запити і став ефективнішим з точки зору витрати обчислювальних ресурсів.

Добре відомо, що підтримка функціонування ChatGPT коштує OpenAI недешево. У квітні 2023 року дослідники повідомили, що на OpenAI йде $700 000 на день, або $0,36 за запит. За словами галузевих аналітиків, OpenAI доведеться розширити парк прискорювачів на 30 тисяч одиниць до кінця року, щоб зберегти продуктивність. У компанії повідомили, що поінформовані про скарги на ШІ-бот і зазначили, що жодних змін у модель не вносили. "Ми переглянули всі ваші відгуки про те, що GPT4 стає лінивішим! — написала компанія в соцмережі X. — Ми не оновлювали модель з 11 листопада, і це безперечно не навмисне. Поведінка моделі може бути непередбачуваною, і ми намагаємося це виправити".

Якщо це самодіяльність нейросітки, то ми підходимо до нового етапу розвитку нейромереж — вони полінувалися і посилають свого творця на три літери.

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