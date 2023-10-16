Чекаємо дорогого палива в Україні: як війна в Ізраїлі вдарить по цінах на нафту
Війна на Близькому Сході призвела до різкого зростання ціни на нафту. Блогер Максим Войтенко у зв'язку з цим ставить питання: які цифри ми побачимо в найближчому майбутньому, зокрема, в Україні, до якої ця хвиля неминуче докотиться.
Найцікавіше питання для мене зараз — скільки коштуватиме барель Brent до закінчення завтрашніх торгів. Бо, вибачте за цинізм, загибель 5-10 тисяч людей не вплине на світову економіку (якщо це не теракт 11 вересня), а ось подорожчання нафти вплине. Зокрема й на нас.
Ще навесні росіяни з саудитами скоротили видобуток і поступово до вересня вигнали барель Brent на 95 баксів. Зіграли й інші чинники — американські ігри зі ставкою Федеральної резервної системи, оптимістичні прогнози щодо відновлення китайської економіки.
Потім пішов провал до приблизно 84. Причини — точно я не можу сказати, але, на мою думку, це компенсація видобутку за рахунок країн, що розвиваються, на кшталт Нігерії, та відкриття доступу до стратегічних запасів США.
У п'ятницю ввечері, на сьомий день загострення арабо-ізраїльського конфлікту, за барель уже давали майже 91 долар, на тому сесію і закрили. Зростання за день становило близько 5,5 відсотків. За біржовими мірками, це дуже багато.
Само собою, вгору пішов газойль, заодно, напевно, із запізненням стрибне дизель.
Далі — все залежить від масштабів війни та її тривалості. Якщо у справу втягнеться ще й Іран, усе стане ще дорожчим. Хоча сам Іран нафти на експорт жене відносно небагато — півтора мільйона барелів на день.
Для порівняння, до введення обмежень навесні цього року Росія видавала на експорт понад вісім мільйонів барелів на день, а саудівці після введення квот — у районі дев'яти мільйонів на день. Весь ОПЕК (це без Росії) влітку видавав на день менше 30 мільйонів барелів.
Але війна може неабияк сплутати карти. Для саудитів арабська солідарність — чудовий привід ввести нові квоти на видобуток. Катар уже пригрозив припинити поставки газу, якщо палестинців продовжать розкатувати.
У теорії, на піку це може призвести до енергокризи, яка накрила планету після війни Судного Дня 1973 року, коли араби перестали постачати Захід енергоресурсами. Нафта за рік стрибнула в чотири рази.
На цьому тоді чудово піднявся СРСР. Власне, радянська соціалка, роздача житла і багато іншого брежнєвських часів — це плід цін на нафту, що злетіли в сімдесятих.
Щоправда, зараз треба робити поправку на те, що газові сховища в Європі заповнені, у США якраз після тієї кризи є великі стратегічні запаси нафти.
Але — все одно, тут починаються ігри на біржах, нафта по 150 і так далі.
Ще багато що залежить від температури в Європі з початку листопада до березня.
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