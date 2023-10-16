Ждем дорогого топлива в Украине: как война в Израиле ударит по ценам на нефть

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Самый интересный вопрос для меня сейчас — сколько будет стоить баррель Brent к окончанию завтрашних торгов. Ибо, извините за цинизм, гибель 5-10 тысяч человек не повлияет на мировую экономику (если это не теракт 11 сентября), а вот подорожание нефти повлияет. В том числе и на нас.

Еще весной русские с саудитами сократили добычу и постепенно к сентябрю выгнали баррель Brent на 95 баксов. Сыграли и другие факторы — американские игры со ставкой Федеральной резервной системы, оптимистические прогнозы по восстановлению китайской экономики.

Потом пошел провал до примерно 84. Причины — точно я не могу сказать, но, по моему мнению, это компенсация добычи за счет развивающихся стран, вроде Нигерии, и открытие доступа к стратегическим запасам США.

В пятницу вечером, на седьмой день обострения арабо-израильского конфликта, за баррель уже давали почти 91 доллар, на том сессию и закрыли. Рост за день составил около 5,5 процентов. По биржевым меркам, это очень много.

Само собой, вверх пошел газойль, заодно наверняка с опозданием скакнет дизель.

Уровень добычи нефти теперь напрямую зависит от войны Фото: РИА Новости

Далее — все зависит от масштабов войны и ее длительности. Если в дело втянется еще и Иран, все станет еще дороже. Хотя сам Иран нефти на экспорт гонит относительно немного — полтора миллиона баррелей в день.

Для сравнения, до введения ограничений весной этого года Россия выдавала на экспорт больше восьми миллионов баррелей в день, а саудиты после введения квот — в районе девяти миллионов в день. Весь ОПЕК (это без России) летом выдавал в день меньше 30 миллионов баррелей.

Но война может изрядно спутать карты. Для саудитов арабская солидарность — отличный повод ввести новые квоты на добычу. Катар уже пригрозил прекратить поставки газа, если палестинцев продолжат раскатывать.

В теории, на пике это может привести к энергокризису, накрывшему планету после войны Судного Дня 1973 года, когда арабы перестали снабжать Запад энергоресурсами. Нефть за год прыгнула в четыре раза.

На этом тогда отлично поднялся СССР. Собственно, советская социалка, раздача жилья и многое другое брежневских времен есть плод взлетевших в семидесятых цен на нефть.

Правда, сейчас надо делать поправку на то, что газовые хранилища в Европе заполнены, у США как раз после того кризиса есть крупные стратегические запасы нефти.

Но — все равно, тут начинаются игры на биржах, нефть по 150 и так далее.

Еще многое зависит от температуры в Европе с начала ноября до марта.

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