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Запад предлагает отменить санкции. Почему для спасения экологии хотят уменьшить давление на РФ

Кажется, нефтяные санкции против России провалились, констатирует блогер Петр Чернышов. Более того — теперь из-за использования Россией старых танкеров возникла угроза экологической катастрофы для всего мира

Петр Чернышов
Петр Чернышов
Доктор экономических наук
eye 103
танкер, нефть, санкции
Российскую нефть стали перевозить на очень странных танкерах
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Чиновники опять проиграли рынку

Или взгляд эксперта с мягкого дивана на нефтяные санкции против России

Как мы все помним — с декабря 22 года заработал механизм "ценового потолка" на нефть из России. Чиновники США и Евросоюза торжественно объявили — они придумали умный механизм, который не создаст мирового кризиса, но не даст России зарабатывать на нефти! Российская нефть будет продаваться на рынке — но страна-агрессор получит за это минимум денег! И установили потолок на 60 долларов.

Я еще тогда писал, что не могу поверить, что чиновники победят "животные инстинкты рынка". Ну и вот — Bloomberg подводит итоги этой борьбы — и пишет, что получился ПОЛНЫЙ ПШИК.

Главная причина для этого вывода — как только ввели санкции, дисконт российской нефти Urals к мировой цене Brent был 40 долларов на баррель — а теперь всего 10 и стремится к нулю. И это при том, что цена барреля сильно выросла — и российским компаниям стало в принципе легче давать дисконт!

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Российская нефть продолжает уходить за границу в больших количествах

Почему? Много всяких СТРАННЫХ компаний купили ОЧЕНЬ МНОГО танкеров — ОЧЕНЬ СТАРЫХ — которые в обычное время разрезали на металл где то в Бангладеше — а теперь они плавают. И то, что они ОЧЕНЬ СТАРЫЕ, а также часто выключают транспондеры (многие из них плывут без страховки) — просто создает, по оценке Bloomberg, ОГРОМНЫЙ РИСК аварии. Нефть выльется в море — никто не будет платить за ликвидацию последствий (страховки же нет) — и всему миру от этого будет только очень плохо. Погибнут рыба, дельфины, кораллы — выйдет Грета и скажет, что мировые капиталисты опять обо…..лись, и эти санкции просто в панике отменят.

И даже многие возят со страховкой, потому что покупатель должен просто дать бумагу с подписью страховой компании — что купила российскую нефть дешевле 60 дол. за баррель. Учитывая, что почти все эти торговые компании были созданы уже в 23 году — конечно, им нетрудно подписать ЛЮБУЮ бумагу. И, как пишет Bloomberg — никто никогда эти документы не проверяет. Потому что чиновникам — им важно просто сказать. Кто и когда уволил международного чиновника за bullshit?

Короче, Bloomberg делает вывод — ОТМЕНЯЙТЕ САНКЦИИ И НЕ РИСКУЙТЕ ЭКОКАТАСТРОФОЙ! И предлагает радоваться тому, что Россия заплатила МИЛЛИАРДЫ долларов за старые, вонючие танкеры — которые при отмене санкций надо будет списать.

Может, нам просто сказать, что Bloomberg продался России — и не думать об этом?

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