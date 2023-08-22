Китайский пузырь скоро взорвется. Почему кризис в экономике КНР грозит ужасными последствиями всему миру

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Китай — все плохо?

Китай — простое объяснение ситуации в экономике!

(по материалам Noa Smith, Financial Times and Kennet Rogoff)

Самое главное — мы знаем, что капитализм — это циклы роста и падения — и когда такие циклы происходят в Европе, США или Японии — нам все понятно. Но мы почему-то сами себя обманули и убедили, что китайская экономика (где очень жесткий капитализм) — это исключение — и там таких циклов быть не может.

Вся китайская экономика была построена на экспорте — который в начале 2000-х годов занимал примерно 40% в ВВП страны. Это позволяло им увеличивать свой ВВП примерно 10% в год. Но экспортное преимущество стало намного меньше в 2010-х годах.

Потому что зарплаты в Китае стали не такими конкурентными, все технологии, которые можно было скопировать и украсть — были скопированы и украдены, рядом в Азии появились страны, которые тоже начали мощно экспортировать. И экспорт начал падать (не в абсолюте, конечно!), и упал до 18% в ВВП сейчас.

Короче — надо было чем-то заменять экспорт, чтобы ВВП рос! Или надо было соглашаться на рецессию. В странах Запада — в случае рецессии правящую партию выкидывают из офиса на выборах. В Китае ее могли выкинуть из окон — поэтому Компартия после 2008 года решила, что рецессии не бывать. И дала приказ банкам мощно кредитовать строительство жилья. И этот сегмент вырос с 17% от ВВП до 29% сейчас. То есть, по сути, заменил потери в экспорте. (Для сравнения — Испания, которая в в начале 2000-х строила квартиры для всего среднего класса Европы для пенсии — имела этот процент максимум 27% — потом ее экономика упала, жилье распродавали еще лет восемь. И спасали ее деньгами всего Евросоюза. Но масштабы Испании и Китая несопоставимы)

Итак, вот таблица, до чего доросли цены на квадратный метр в главных пяти городах Китая по сравнению с самыми дорогими городами мира (Лондон, Тель-Авив, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Барселона). Цена за квартиру берется в ГОДОВЫХ ДОХОДАХ человека, который живет и работает в данном городе. (Я как увидел, что в Пекине эта цифра 47, а в Шанхае — 43 — по сравнению с Лондоном 22 и Нью-Йорком 12 — так сначала глазам не поверил!)

Как всем сейчас уже понятно — этот пузырь должен взорваться с ужасными последствиями.

Вторая причина, почему Китай пошел по пути взрывного роста строительства жилья. В Китае нет налога на недвижимость — то, что во всем мире источник доходов местных бюджетов. И тратится на локальные сервисы — дороги, школы, городской транспорт, уборка мусора, полиция и т.д. Вместо этого ВСЕ ДЕНЬГИ города в Китае получают от продажи земли для строительства. Поэтому все города ОЧЕНЬ хотели, чтобы у них строились бесконечные квадратные метры жилья — даже если в них потом никто не живет.

В результате — квартира стала главной инвестицией населения Китая — занимает 85% инвестпортфеля населения. Цены уже падают — но насколько, пока непонятно. Потому что Компартия запретила об этом писать (хороший, кстати, метод!)

Пока банкротятся крупные и мелкие девелоперы. Скоро будет очередь банков, которые им дали много кредитов. Что дальше — не знает никто.

PS. Кстати, такая ситуация ставит вопрос по поводу войны с Тайванем (тут заговорил мой внутренний диванный геополитик!). Есть две опции:

Если все очень плохо в экономике — то маленькая победоносная война — как раз то что надо (Только вряд ли она будет маленькая и победоносная — гладя на пример России с Украиной!) Если все очень плохо в экономике — надо срочно ее спасать — а для этого важна финансовая и экспортная кооперация со всем миром — и нельзя рисковать и попадать на санкции.

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