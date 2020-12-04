Дуют на воду. Почему миллионы европейцев отказываются вакцинироваться от коронавируса

Из хорошего — все три созданные на данный момент вакцины от коронавируса уже проверяются регуляторами Америки, Европы и Британии, и очевидно будут одобрены уже в декабре — может, даже на следующей неделе. Одна от Pfizer-BionTech, другая — американская Moderna, и третья — англо-шведская AstraZeneca.

Из плохого — во многих странах огромная часть населения не собирается вакцинироваться. И если вы думаете, что я говорю об отсталых экономически странах третьего мира (типа Африки или Украины) — то все не так. Например, только 24% испанцев хотят вакцинироваться от коронавируса как можно скорее.Даже у наших соседей-россиян согласно опросу ВЦИОМ 52% не хотят делать прививку от коронавируса.

Сегодня краткий рассказ о Франции — среди богатых стран она лидер по проценту населения, которое ответило гордым НЕТ (ну, или NON) на вопрос "Будете ли вы вакцинироваться?".

Итак, во Франции в недавнем опросе французского института общественного мнения (IFOP) 59% опрошенных сказало НЕТ. И это количество растет — месяц назад было только 46%.

Причем, примерно 40% не хотят, потому что считают, что вакцина очень свежая, и значит, недостаточно безопасная. Хотят просто год-два подождать.

А вот 20% ядерные — те считают комбинацию "Ковид-а-потом-быстро-вакцина" — просто хитрой операцией мировых "элит" (или фармкомпаний или Билла Гейтса или сионистов — кому как понравилось) по подчинению себе миллионов французов и зарабатыванию на них миллиардов.

Сейчас французы обсуждают, не сделать ли вакцинацию от коронавируса обязательной для всех? Опасаются массовых акций протеста после такого решения.

Есть полумера — ввести "Вакцинный ID" — и без него не пускать человека в кино, бар, парикмахерскую, на самолет.

Поскольку все равно в госучреждения, церкви, школы пускать придется, то это вряд ли что-то решит. Кроме создания массы граждан ненавидящих это правительство. И значит, проиграть ближайшие выборы.

И тогда выиграет их Мари ле Пен — и Трамп всем покажется безобидным дедушкой.

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Публикуется с согласия автора.