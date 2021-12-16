Страна исчезающего курильщика. Зачем в Новой Зеландии затеяли антитабачную революцию

Никто не ждал, что новая революция придет из тихой, маленькой и незаметной в мировых новостях страны Новая Зеландия (НЗ). Мы привыкли к тому, что там есть киви, вино Marlboro и хоббиты.

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Но страной управляют прогрессисты — так называют тех, кто считает что само общество не изменится — надо его направлять к прогрессу! Умно — но жестко.

И вот их правительство приняло решение (за него еще должен голосовать парламент — но там у них большинство и сюрпризов никто не ждет)

Начиная с 2022 года в стране НАВСЕГДА перестанут продавать сигареты тем, кому сегодня меньше 14 лет.

Для тех кто, возможно, не понял: это значит, что если человеку 14 лет (или меньше) исполнится в 2022 году — ему НИКОГДА больше не продадут сигареты. Даже когда ему будет 20, 30 или 50 лет. Продавать сигареты будут только тем, кто СЕГОДНЯ имеет право их покупать — то есть, тем, кто старше 18 лет.

Вторая часть решения — количество точек продающих сигареты сокращается в 16 раз. Их сейчас 8 тысяч — а новые лицензии дадут только 500.

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Логика: курение вредно, приносит большие затраты системе здравоохранения на лечение людей. Также в стране есть коренное население (маори) среди которых (почему-то) курят 50% людей. И продолжительность жизни у них мала.

Итак — это будет первая страна, которая ставит курение вне закона.

Думаю, будет и черный рынок у них и сигаретная мафия и туры молодежи в соседние страны, чтобы покурить. И, может, что-то еще.

Но шаг СМЕЛЫЙ.

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