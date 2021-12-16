Країна зникомого курця. Навіщо в Новій Зеландії затіяли антитютюнову революцію

Ніхто не чекав, що нова революція прийде із тихої, маленької та непомітної у світових новинах країни Нова Зеландія (НЗ). Ми звикли до того, що там є ківі, вино Marlboro та хобіти.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Але ж країною керують прогресисти — так називають тих, хто вважає, що саме суспільство не зміниться — треба його спрямовувати до прогресу! Розумно, але жорстко.

Й ось їхній уряд ухвалив рішення (за нього ще має голосувати парламент — але там у них більшість і сюрпризів ніхто не чекає)

Починаючи з 2022 року в країні НАЗАВЖДИ припинять продавати сигарети тим, кому сьогодні менше 14 років.

Для тих, хто, можливо, не зрозумів: це означає, що якщо людині 14 років (або менше) виповниться в 2022 році — їй НІКОЛИ більше не продадуть цигарки. Навіть коли їй буде 20, 30 чи 50 років. Продавати сигарети будуть лише тим, хто сьогодні має право їх купувати — тобто тим, хто старше 18 років.

Друга частина рішення — кількість точок, що продають сигарети, скорочується в 16 разів. Їх зараз 8 тисяч — а нові ліцензії дадуть лише 500.

Важливо

Краса по-політиканськи. Хто та чому бойкотував конкурс "Міс Усесвіт-2021" в Ізраїлі

Логіка: куріння шкідливе, приносить великі витрати системі охорони здоров'я на лікування людей. Також у країні є корінне населення (маорі), серед яких (чомусь) курять 50% людей. І тривалість життя в них мала.

Отже, це буде перша країна, яка ставить куріння поза законом.

Думаю, буде й чорний ринок у них, і сигаретна мафія, і тури молоді в сусідні країни, щоб покурити. І, може, ще щось.

Але крок СМІЛИВИЙ.

Першоджерело.