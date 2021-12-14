Краса по-політиканськи. Хто та чому бойкотував конкурс "Міс Усесвіт-2021" в Ізраїлі

12 грудня в Ізраїлі відбувся конкурс "Міс Усесвіт-2021", переможницею якого стала індійська модель Гарнааз Санду.

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Конкурс проходив у курортному місті Ейлат на півдні Ізраїлю. Змагання проводились серед 80 учасниць із усього світу.

Цьогорічний конкурс став другим за пандемію. Оскільки кордони Ізраїлю відкриті для вакцинованих туристів, це мало дозволити тисячам людей відвідати захід, проте цим планам завадив новий штам коронавірусу Омікрон. Через нові обмеження для в'їзду, запроваджені за два тижні до змагання, на захід не потрапили багато іноземців.

Незважаючи на це, на мою думку, це був найполітизованіший конкурс із усіх можливих. Чому?

Арабські країни відправили своїх представників до Ізраїлю, але не всі це зробили

Серед претенденток на головну нагороду – Міс Марокко Кавтар Бенхаліма та Міс Бахрейн Манар Надім Деяні. Їхня участь стала можливою лише через нормалізацію відносин більшості арабських країн із Ізраїлем минулого року.

Незважаючи на участь цих країн і незважаючи на заяви організаторів, що конкурс "Міс Усесвіт" буде поза політикою та буде спрямований на тему соціальних, глобальних проблем, кілька політичних скандалів відвернули аудиторію від самого заходу.

Об'єднані Арабські Емірати, які також нормалізували відносини з Ізраїлем у 2020 році, планували свій дебют на всесвітньому конкурсі краси в Ейлаті. Але країна відмінила свою участь у конкурсі через несвоєчасне обрання королеви краси. Офіційна причина – через "тимчасові обмеження" та через поширення нового штаму Covid-19.

Індонезія та Малайзія, де проживає більшість мусульман світу, країни, які не мають дипломатичних відносин із Ізраїлем, також не посилали своїх учасниць, але обидві посилалися на ускладнення, пов'язані з пандемією, а не дотриманням прав Ізраїлю.

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Несправжній бойкот Греції

Світ приголомшила заява Рафаели Пластирі відмовитися від участі в конкурсі "Міс Всесвіт". Свою "відмову" Пластира на своїй сторінці в Instagram пояснила звинуваченнями на адресу ізраїльської влади.

Проте, як з'ясувалося, Рафаела Пластира не повинна представляти Грецію на конкурсі в Ізраїлі. Вона виграла на національному конкурсі краси у 2019 році. А путівку на "Міс Усесвіт 2021" виборола переможниця конкурсу.

Раніше передбачалося, що на "Міс Усесвіт" Грецію представить Катерина Ковуцакі (а не Рафаела Пластира), але потім її скасували, пояснивши це "проблемами зі здоров'ям". І представницею Греції на міжнародному конкурсі останньої миті заявили 22-річну Софію Арапогіанні.

Участь учасниці від ПАР попри бойкот уряду

Незважаючи на відмову уряду ПАР від підтримки учасниці 24-річної Лаллели Мсвейн, вона все ж таки взяла в ньому участь.

Мандела Мандела — онука Нельсона Мандели, першого чорношкірого президента Південної Африки, була серед учасників кількох груп, які закликали до бойкоту конкурсу в Ізраїлі.

Відповідаючи на заклик Мандели, Міс Усесвіт Іраку 2017 Сара Айдан опублікувала у Twitter: "Все, що я можу сказати, це як ти смієш? Як ти смієш, як чоловік, намагатися вказувати жінкам, що робити? Це можливість, про яку мільйони жінок мріють вийти на світову арену тапредставляти свій народ, свою націю та культуру – не уряди, не політику та точно не політичні ідеї”.

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Скандал із бедуїнами

Після того, як були опубліковані фотографії та відео з хештегом #visitisrael, у соціальних мережах зчинився нечуваний шум.

Тур називався "Один день із життя бедуїна", де конкурсантки краси одягали традиційні палестинські сукні та готували солодощі. Обурення в соціальних мережах було викликане через нібито "подання палестинської спадщини як ізраїльської культури".

На щастя, обурення в інтернеті не призвело до фізичної розправи у 2021 році, хоча в минулому політизація конкурсів краси становила загрозу життю для арабських учасниць.

У 2017 році конкурсантці краси з Лівану Аманді Ханні погрожували, і вона втратила титул після того, як зізналася, що була в Ізраїлі. Сара Ідан, переможниця 2017 року з Іраку, яка виступала проти заклику Мандели бойкотувати, змушена була залишити Ірак через погрозу смертю після того, як здійснила селфі з ізраїльським учасником конкурсу. У 2018 році було вбито іракську королеву краси Тару Фарес.

Це основні політичні розбірки, що відбулися під час конкурсу, однак їх було ще більше. Політика завжди супроводжує всі міжнародні заходи, а такі конкурси як "Міс Усесвіт", уже давно стали майданчиками для просування політичних гасел. І як би організатори не хотіли бути аполітичними, завжди знайдуться ті, хто захоче використати захід, до якого прикута увага мільйонів людей із усього світу, до якогось політичного порядку денного.

Учасниці, представляючи свої країни, перетворюються з "красунь" на "рупори урядів". І це, на жаль, є наша реальність.