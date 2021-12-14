Красота по-политикански. Кто и почему бойкотировал конкурс Мисс Вселенная-2021 в Израиле

12 декабря, в Израиле состоялся конкурс Мисс Вселенная-2021, победительницей которой стала индийская модель Гарнааз Санду.

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Конкурс проходил в курортном городе Эйлат на юге Израиля. Соревнования проводились среди 80 участниц со всего мира.

Нынешний конкурс стал вторым при пандемии. Поскольку границы Израиля открыты для вакцинированных туристов, это должно было позволить тысячам людей посетить мероприятие, однако этим планам помешал новый штамм коронавируса Омикрон. Из-за новых ограничений для въезда, введенных за две недели до соревнования, на мероприятие не попали многие иностранцы.

Несмотря на это, по-моему, это был самый политизированный конкурс из всех возможных. Почему?

Арабские страны отправили своих представителей в Израиль, но не все это сделали

Среди претендующих на главную награду – Мисс Марокко Кавтар Бенхалима и Мисс Бахрейн Манар Надим Деяни. Их участие стало возможным лишь из-за нормализации отношений большинства арабских стран с Израилем в прошлом году.

Несмотря на участие этих стран и несмотря на заявления организаторов, что конкурс "Мисс Вселенная" будет вне политики и будет направлен на тему социальных, глобальных проблем, несколько политических скандалов отвлекли аудиторию от самого мероприятия.

Объединенные Арабские Эмираты, также нормализовавшие отношения с Израилем в 2020 году, планировали свой дебют на всемирном конкурсе красоты в Эйлате. Но страна отменила свое участие в конкурсе из-за несвоевременного избрания королевы красоты. Официальная причина – из-за "временных ограничений" и из-за распространения нового штамма Covid-19.

Индонезия и Малайзия, где проживает большинство мусульман мира, страны, не имеющие дипломатических отношений с Израилем, также не посылали своих участниц, но обе ссылались на осложнения, связанные с пандемией, а не с соблюдением прав Израиля.

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Ненастоящий бойкот Греции

Мир ошеломило заявление Рафаэлы Пластыри отказаться от участия в конкурсе "Мисс Вселенная". Свой "отказ" Пластыра на своей странице в Instagram объяснила обвинениями в адрес израильских властей.

Однако, как выяснилось, Рафаэла Пластыра и не должна представлять Грецию на конкурсе в Израиле. Она выиграла на национальном конкурсе красоты в 2019 году. А путевку на "Мисс Вселенная 2021" завоевала победительница конкурса.

Ранее предполагалось, что на "Мисс Вселенную" Грецию представит Екатерина Ковуцаки (а не Рафаэла Пластыра), но затем ее отменили, объяснив это "проблемами со здоровьем". И представительницей Греции на международном конкурсе в последний момент заявили 22-летнюю Софию Арапогианни.

Участие девушки из ЮАР несмотря на бойкот правительства

Несмотря на отказ правительства ЮАР от поддержки участницы 24-летней Лаллэлы Мсвейн, она все же приняла в нем участие.

Мандела Мандела – внучка Нельсона Манделы, первого чернокожего президента Южной Африки, была среди участников нескольких групп, призывавших к бойкоту конкурса в Израиле.

Отвечая на призыв Манделы, Мисс Вселенная Ирака 2017 Сара Айдан опубликовала в Twitter: "Все, что я могу сказать, это как ты смеешь? Как ты смеешь, как мужчина, пытаться указывать женщинам, что делать? Это возможность, о которой миллионы женщин мечтают выйти на мировую арену и представлять свой народ, свою нацию и культуру – не правительства, не политика и точно не политические идеи".

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Скандал с бедуинами

После того как были опубликованы фотографии и видео с хештегом #visitisrael, в социальных сетях поднялся неслыханный шум.

Тур назывался "Один день из жизни бедуина", где конкурсантки красоты надевали традиционные палестинские платья и готовили сладости. Возмущение в социальных сетях было вызвано из-за якобы "представления палестинского наследия, как израильской культуры".

К счастью, возмущение в Интернете не привело к физической расправе в 2021 году, хотя в прошлом политизация конкурсов красоты представляла угрозу жизни для арабских участниц.

В 2017 году конкурсантке красоты из Ливана Аманде Ханни угрожали, и она потеряла титул после того, как призналась, что была в Израиле. Сара Идан, победительница 2017 года из Ирака, выступавшая против призыва Манделы бойкотировать, вынуждена была покинуть Ирак из-за угроз смертью после того, как совершила селфи с израильским участником конкурса. В 2018 году была убита иракская королева красоты Тара Фарес.

Это основные политические разборки, которые произошли во время конкурса, однако, их было еще больше. Политика всегда сопровождает все международные мероприятия, а такие конкурсы как Мисс Вселенная уже давно стали площадками для продвижения политических лозунгов. И как бы организаторы не хотели быть аполитичными, всегда найдутся те, кто захочет использовать мероприятие, к которому приковано внимание миллионов людей со всего мира, к какой-либо политической повестке.

Участницы, представляя свои страны, превращаются из "красавиц" в "рупоры правительств". И это, к сожалению, наша реальность.