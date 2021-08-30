Последние самаритяне: как браки с украинками спасают малый народ в Израиле

Помните библейскую притчу, в которой "добрый самаритянин" помогает человеку, которого ограбили и избили вдоль дороги? Забудьте! Местные уверены, что эта история не имеет к самаритянам ничего общего, потому что написана в Новом Завете.

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Кто же такие самаритяне? И как этот маленький народ живет сейчас?

По некоторым оценкам, в 5 веке самаритяне насчитывали более миллиона человек. Но после веков преследований их количество сократилось примерно до 800, многие из них носят фамилию Коэн.

Около половины их живет в Холоне, на южной оконечности Тель-Авива, а остальные — на горе Геризим, где, по их мнению, пророк Авраам пытался принести в жертву своего сына Исаака.

Они считают себя потомками первобытных израильтян и поклоняются в собственных версиях синагоги, придерживаются шаббата и следуют самаритянской версии Торы. Но они считают иудаизм отклонением от изначальной израильской веры и считают, что гора Гаризим, а не Иерусалим, является самым святым местом в мире.

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До того как Израиль расположился на Западном берегу в 1967 году, самаритяне не имели официальной связи с еврейским государством и не разговаривали на иврите.

Позже Израиль предоставил им гражданство, в праве на которое было отказано другим палестинцам на Западном берегу. Во время восстания палестинцев в 80-х годах некоторые палестинские боевики все чаще связывали самаритян с израильским государством, что отразилось на их отношении к этому народу. В результате нападки на народ заставили большинство самаритян переехать из родительских домов в Наблус, в АльТор.

[ + – ] Современные самаритяне. Фото Patrick Kingsley and Gabby Sobelman

Как живут последние самаритяне?

На Западном берегу реки Иордан евреи живут в закрытых израильских поселениях, а палестинцы — в арабских городах и поселках. А еще 440 жителей села Аль Тора на вершине горы, что расположена между двумя мирами, исповедуют древнюю израильскую религию, сохраняя двойственную национальную идентичность.

В детстве они растут, разговаривая на арабском. Будучи подростками, они учатся в школах, которыми руководят палестинские власти. Будучи пенсионерами, многие регулярно курят кальян в палестинском городе Наблус, расположенном далее по склонам горы Геризим.

Но они также имеют израильское гражданство, часто работают в Израиле, оплачивают израильское медицинское страхование и посещают родственников в пригороде Тель-Авива. На израильских выборах часто голосуют за правую партию "Ликуд", которая поддерживает поселения самаритян. Однако, самаритяне при этом еще и представлены в арабской Организации освобождения Палестины.

В Аль-Тор, селе с пятью улицами, в бежевых домах проживают некоторые из последних представителей самаритянской религии, древнего ответвления израильской веры.

Их уникальная самаритянская идентичность — не мусульманская, не христианская, но и не совсем еврейская — позволяет приспособиться к условиям израильско-палестинской войны.

"Между двух миров": как самаритянам удается приспосабливаться

Они не могут себя назвать палестинцами, и не могут сказать, что евреи. Они четко осознают и идентифицируют себя, как самаритяне.

Часть представителей этого народа работает в Палестине, однако, когда им нужна медицинская помощь, они едут в Израиль.

Хотя эта способность приспосабливаться к "обоим мирам" часто выгодна, однако, она также имеет свои недостатки. Некоторые из этих недостатков опасны. Хотя бы то, что жертвами боевых действий часто становятся и самаритяне, в том числе.

Пуля, летящая перед тем, как попасть в сердце, не остановится, чтобы спросить, какой ты нации.

Жениться на украинке, чтобы спасти свой народ

Некоторые самаритяне покидают небольшую общину, так как поколения браков внутри общины привели к ряду генетических дефектов. Чтобы оздоровить население, руководство самаритян хотело привлечь новых членов в общины, при этом, не усложняя отношений с израильтянами и палестинцами.

Поэтому двадцать лет назад они обратились к международному брачному агентству, которое нашло для этих людей жен из маленьких сел Украины. С тех пор община заключила 17 браков между самаритянами и украинками.

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О Шуре Коэн написали в New Yourk Times. Она была первой украинской невестой, которая вышла замуж за самаритянина. Это было в 2003 году, когда женщине было 19 лет.

Родившись в христианской семье, госпожа Коэн прибыла в Израиль на пике второй интифады, не разговаривая при этом по-арабски или на иврите и ничего не зная об израильско-палестинском конфликте.

Госпожа Коэн сменила имя (настоящее имя Александра Красук) и быстро стала четырехязычной, добавив еще один слой к "палимпсесту идентичности" самаритян. Она говорит на русском или украинском с эмигрантами, арабском с родственниками мужа и на иврите с израильтянами.

Она ежедневно водит своих детей в палестинскую начальную школу и ежегодно посещает родителей в Украине. "Я — самаритянка, — сказала Коэн, — и я также украинка".

И напоследок: в то время, когда израильтяне и палестинцы чувствуют себя раздраженными после войны и этнических беспорядков, Аль-Тор, где живут самаритяне, пропагандирует парадигму, которая уважает религиозные и этнические различия, получая при этом доступ и преференции от каждой из частей Святой Земли.

И там, где-то в маленьких поселениях маленького народа, живут наши землячки которые называют себя "самаритянками", и о которых вы, скорее всего, впервые узнали из этого текста.