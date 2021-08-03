Слово на букву "Ж". Пять причин роста антисемитизма в Украине

В 2019 году, когда президентом стал Владимир Зеленский, а должность премьера занимал Владимир Гройсман, я смотрел один из израильских телеканалов. Тогда ведущая сказала, что сегодня в мире есть только две страны, в которых и президент, и премьер имеют еврейское происхождение: первая — Израиль, вторая — Украина.

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Тогда Украину стали считать самым толерантным государством, однако антисемитизм в стране все же есть.

Через месяц паломники со всего мира съедутся в Умань, праздновать еврейский новый год. Готова ли Украина принимать гостей?

В Украине нет антисемитизма. Почти

Украина из года в год занимала место одной из самых толерантных по отношению семитов стран в Европе. Если в 2019 году актов вандализма на почве антисемитизма в Украине было совершено 14, в 2018 — 12, то в 2020-м — всего 8.

Количество антисемитских нападений за прошлый год в Украине действительно выросло — с нуля до четырех. Несмотря на это, наша страна демонстрирует рекордно низкие цифры не только в Европе, но и в мире.

Но, насилие на почве антисемитизма все же есть

В прошлом году мы наблюдали четыре случая насилия на почве антисемитизма. В одном случае в Мариуполе мужчина с топором пришел в синагогу и нанес ранения охраннику.

Другой случай был зафиксирован в Виннице. Там нападающий также пришел в синагогу, ругался, приставал к людям и напал на старосту синагоги, который пытался его утихомирить. Нападение не имело таких последствий, как в Мариуполе, но все же, нападение было.

А два других случая произошли осенью в Умани, когда случились уличные нападения на ортодоксальных евреев, которые приехали в этот город на паломничество.

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Во всех этих случаях нападавшие были установлены, и за исключением мариупольского, задержаны, а некоторые уже и осуждены.

В этом году пока заявлений о преступлениях не было.

Почему так стремительно вырос уровень антисемитизма в Украине?

Антисемитизм пропагандируют политики

Из года в год представители религиозной общины хасидов десятками тысяч съезжались в Умань для празднования Рош ха-Шана (Нового Года).

В прошлом году из-за пандемии местные жители были напуганы, поэтому не хотели встречать гостей, ежегодно приносивших в местный бюджет значительные суммы. Власти Умани подстрекали местных жителей против паломников, распространяя мнение, что паломники якобы поспособствуют росту эпидемии.

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Эпиком этой истории стало то, что мэр города Александр Цебрий ночь провел у входа в здание Офиса президента Украины, чтобы добиться запрета паломничества хасидов в Умань на праздник Рош Ха-Шана.

И, как результат — два антисемитские нападения.

2.Антисемитизм укоренен и в культуре

Нам всем знаком сюжет Вертепа, где "жида выгоняют из дома".

Так, Вертеп как народное уличное театральное действо, возник в конце 16-го начале 17 века, когда еще не было политического понятия национальности. В рождественском вертепе традиционно существовали такие персонажи, как "Лях", "Литвин", "Цыган", "Жид", "Москаль".

Несмотря на то, что сегодня такая лексика является оскорбительной, колядники продолжают выступать с использованием худших антисемитских стереотипов.

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Сегодня слово "жид" употребляется антисемитами для унижения еврейского народа, а в кругах ненавистников евреев "жидами" называли жадных людей, подкрепляя стереотипы о еврейском народе.

[ + – ] Сегодня слово "жид" употребляется антисемитами для унижения еврейского народа.

Несмотря на это, эксперты-языковеды разделились на два лагеря: одни предлагают отказаться от слова "жид" не только в вертепе, но и в классической литературе, другие настаивают, что слова еврей в украинском языке не существовало, а единственным словом для обозначения этноса было "Жид", как и в польском языке.

Традиции меняются вместе с общественными условиями, и мы свободны их менять в соответствии с новым обстоятельствам. Действительно, в условиях, когда контекст этого слова имеет негативную окраску, почему бы его не заменить?

Скандалы вокруг этой проблемы не утихают уже который год, может, пора делать выводы?

3.Бытовой или "кухонный" антисемитизм

Бывает такое, что у некоторых людей, дома на кухне, среди друзей разговор может перетекать в темы с проявлениями неполиткорректности, бытового антисемитизма.

Иногда человек не позволяет подобных высказываний, опасаясь общественного осуждения, однако, после бокала вина или другого алкоголя … Словом, ситуация может измениться.

Можно проследить следующую тенденцию: антисемитизм связан с уровнем образования общества в конкретном регионе — чем невежественней среда, тем больше в ней маргиналов, которые утверждают, что "во всем виноваты ж * ды".

4.Журналисты часто распространяют стереотипы

Действительно, существуют запреты на использование прессы для разжигания национальной розни. Однако, можно найти отдельные случаи, когда пресса распространяет язык вражды и антисемитизма в СМИ.

Так, в 2018 году вышла колонка Марьяны Полянской в ​​газете "Чертковский вестник", где был напечатан материал под названием "Жиды или евреи?".

Автор считает себя патриоткой и националисткой и задает вопрос: "Почему у нас у власти так много жидов?". Она предлагает углубиться в историю и отследить то, что "евреи (иудеи) всегда были там, где деньги, где власть, где выгода", а также утверждает, что евреи постепенно увеличивали официальную численность погибших во Второй мировой войне.

5.Буллинг в школах

Представители этнических меньшинств, вынужденно перемещенные лица, мигранты чаще других подвергаются буллингу (травле) в школах, даже со стороны учителей / учительниц.

Травля находится в зависимости от неравенства людей. И часто именно этнические различия лежат в основе таких действий.

Хуже всего то, что дети, которые стали жертвами буллинга, могут страдать и от психических травм уже во взрослой жизни.

И, напоследок, сегодня современная медицина позволяет делать тесты ДНК, раскрывающие этническое происхождение человека. Любой сегодня может убедиться, посмотрев на личном геноме, почти в каждом, кто родился в Украине, имеется не только частица ашкеназских евреев, но и многих других, порой, совершенно непредсказуемых расовых групп.

Поэтому употребляя и поддерживая антисемитскую лексику, человек должен примерить ситуацию на себя и подумать: "оскорбляя других такими высказываниями, не оскорбляю ли я себя?"