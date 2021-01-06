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У посольства Израиля в Киеве радикалы из С14 обругали посла и оставили граффити

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Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Фото: KoshoveNko TVUA

Выступающие активисты, обращаясь к послу Израиля, не выбирали выражений.

В Киеве на бульваре Леси Украинки, 34 под посольством Израиля в рождественский сочельник националисты из праворадикальной организации "С14", устроили акцию протеста.

Мероприятие стало ответом на недавнее заявление посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, который осудил марш в честь 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, проходивший в Киеве 1 января, назвав идейного лидера украинских националистов "пособником нацистского режима".

Как передает с места событий журналист Telegram-канала "PavlovskyNews", в преддверии митинга посольство Израиля было взято под усиленную охрану Нацгвардии и полиции. Акция с требованием к Израилю "признать Голодомор в Украине геноцидом" началась в 18:00.

На стриме с места событий агентства "Кий-Информ" видно, что на акции собралось несколько десятков праворадикалов и примерно столько же, если не больше, правоохранителей.

Как сообщает DSnews, нацгвардейцев по сравнению с участниками акции было раза в 3-4 больше: "Они перекрыли вход в посольство Израиля. Также вдоль дороги дежурили несколько автобусов Нацполиции и два автозака".

Перед собравшимися с мегафоном выступил глава группировки С14 Евгений Карась. Он заявил, что посол Израиля, утверждая, что Степан Бандера был пособником нацистов, вероятно, просто не знает мировой истории, поскольку Бандера также отсидел в немецком концлагере.

Кроме того, Карась назвал посла Израиля в Украине "тупым", "теплым гусем" и "лжецом". Еще один выступающий назвал израильского дипломата "идиотом". Выступление лидера С14 опубликовал Facebook-паблик KoshoveNko TVUA.

Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Фото: KoshoveNko TVUA
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи
Акция, израиль, посольство, карась, сич, с14, евреи

Источник: Соцсети

Протестующие время от времени скандировали в сторону посольства "Из-ви-няй-ся! Из-ви-няй-ся!". Несколько участников митинга держало в руках большой баннер со словами "Покайтесь за Геноцид. Когда Израиль признает голодомор украинцев?"

Протест завершился фаерами и нанесением надписи на тротуаре "Признайте Голодомор!" Как сообщает журналист "Pavlovsky", увидев баллончики с краской, правоохранители пытались отговорить протестующих от рисования, однако Евгений Карась "сумел убедить полицию в безопасности таких действий".

Напомним, акция с требованием "покаяться за Голодомор" была анонсирована на Facebook-странице "СІЧ" во вторник, 5 января.

Ранее сообщалось, что члены С14 принимают участие в патрулировании столицы в составе коммунальной "Муниципальной варты", созданной при содействии мэра Киева Виталия Кличко.

Сообщалось, в частности, что координатор С14 Сергей Мазур в составе "Варты" следил за правопорядком во время митинга на Софийской площади в декабре 2018 года.

"Муниципальная варта" была образована в 2015 году, через два года мэр столицы Виталий Кличко вручил удостоверения первым 36 членам организации, которые в тот же день принесли присягу, заявив, что "Варта" – это "первый шаг к появлению муниципальной полиции в Киеве".

Позже Виталий Кличко презентовал форму муниципальной охраны Киева на Ukrainian Fashion Week.

При этом глава полиции Киева Юрий Зозуля назвал участников С-14 "людьми, исповедующими расовую ненависть" и заявил, что правоохранители не могут с ними работать. "Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности – защита прав человека", — пояснил Зозуля.

Члены С14 известны, в частности, тем, что сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

В 2017 году организацию внесли в список Международной организации по определению и анализу терроризма (TRAC).