У посольства Израиля в Киеве радикалы из С14 обругали посла и оставили граффити

Выступающие активисты, обращаясь к послу Израиля, не выбирали выражений.

В Киеве на бульваре Леси Украинки, 34 под посольством Израиля в рождественский сочельник националисты из праворадикальной организации "С14", устроили акцию протеста.

Мероприятие стало ответом на недавнее заявление посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, который осудил марш в честь 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, проходивший в Киеве 1 января, назвав идейного лидера украинских националистов "пособником нацистского режима".

Как передает с места событий журналист Telegram-канала "PavlovskyNews", в преддверии митинга посольство Израиля было взято под усиленную охрану Нацгвардии и полиции. Акция с требованием к Израилю "признать Голодомор в Украине геноцидом" началась в 18:00.

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На стриме с места событий агентства "Кий-Информ" видно, что на акции собралось несколько десятков праворадикалов и примерно столько же, если не больше, правоохранителей.

Как сообщает DSnews, нацгвардейцев по сравнению с участниками акции было раза в 3-4 больше: "Они перекрыли вход в посольство Израиля. Также вдоль дороги дежурили несколько автобусов Нацполиции и два автозака".

Перед собравшимися с мегафоном выступил глава группировки С14 Евгений Карась. Он заявил, что посол Израиля, утверждая, что Степан Бандера был пособником нацистов, вероятно, просто не знает мировой истории, поскольку Бандера также отсидел в немецком концлагере.

Кроме того, Карась назвал посла Израиля в Украине "тупым", "теплым гусем" и "лжецом". Еще один выступающий назвал израильского дипломата "идиотом". Выступление лидера С14 опубликовал Facebook-паблик KoshoveNko TVUA.

Фото: KoshoveNko TVUA

Источник: Соцсети

Протестующие время от времени скандировали в сторону посольства "Из-ви-няй-ся! Из-ви-няй-ся!". Несколько участников митинга держало в руках большой баннер со словами "Покайтесь за Геноцид. Когда Израиль признает голодомор украинцев?"

Протест завершился фаерами и нанесением надписи на тротуаре "Признайте Голодомор!" Как сообщает журналист "Pavlovsky", увидев баллончики с краской, правоохранители пытались отговорить протестующих от рисования, однако Евгений Карась "сумел убедить полицию в безопасности таких действий".

Напомним, акция с требованием "покаяться за Голодомор" была анонсирована на Facebook-странице "СІЧ" во вторник, 5 января.

Ранее сообщалось, что члены С14 принимают участие в патрулировании столицы в составе коммунальной "Муниципальной варты", созданной при содействии мэра Киева Виталия Кличко.

Сообщалось, в частности, что координатор С14 Сергей Мазур в составе "Варты" следил за правопорядком во время митинга на Софийской площади в декабре 2018 года.

"Муниципальная варта" была образована в 2015 году, через два года мэр столицы Виталий Кличко вручил удостоверения первым 36 членам организации, которые в тот же день принесли присягу, заявив, что "Варта" – это "первый шаг к появлению муниципальной полиции в Киеве".

Позже Виталий Кличко презентовал форму муниципальной охраны Киева на Ukrainian Fashion Week.

При этом глава полиции Киева Юрий Зозуля назвал участников С-14 "людьми, исповедующими расовую ненависть" и заявил, что правоохранители не могут с ними работать. "Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности – защита прав человека", — пояснил Зозуля.

Члены С14 известны, в частности, тем, что сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

В 2017 году организацию внесли в список Международной организации по определению и анализу терроризма (TRAC).