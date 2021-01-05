Требуют покаяться за голодомор: националисты из С14 проведут акцию под посольством Израиля

Акция станет ответом на недавнее заявление посла Израиля, который назвал Степана Бандеру пособником нацистов.

Киевская организация "С14" намерена 6 января провести акцию под посольством Израиля. Анонс мероприятия опубликован на странице С14 в Facebook.

Приглашение на акцию сопровождается следующим анонсом: "Бандера преступник? Преступники не признают Голодомор. Пришла пора посольству заняться своими делами. Приди! Репост!"

[ + – ] Источник: Facebook / СІЧ

Подразумевается, что таким образом С14 отреагировали на недавнее заявление посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, который осудил марш в честь 112-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, назвав идейного лидера украинских националистов пособником нацистов.

Сообщение прокомментировал директор "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский.

"Правоэкстремистская организация "С14" проводит 6-го января митинг у посольства Израиля в Киеве под лозунгом "Покайтесь за геноцид". Участники акции будут требовать от Израиля покаяться за, якобы, организованный евреями голодомор украинцев", – написал Долинский.

В комментариях под публикацией пользователи отмечают, что митинг у посольства Израиля совпадает по времени с празднованием православного Святого вечера.

Ранее сообщалось, что члены С14 принимают участие в патрулировании столицы в составе коммунальной "Муниципальной варты", созданной при содействии мэра Киева Виталия Кличко.

Сообщалось, в частности, что координатор С14 Сергей Мазур в составе "Варты" следил за правопорядком во время митинга на Софийской площади в декабре 2018 года.

"Муниципальная варта" была образована в 2015 году, через два года мэр столицы Виталий Кличко вручил удостоверения первым 36 членам организации, которые в тот же день принесли присягу, заявив, что "Варта" – это "первый шаг к появлению муниципальной полиции в Киеве".

Позже Виталий Кличко презентовал форму муниципальной охраны Киева на Ukrainian Fashion Week.

При этом глава полиции Киева Юрий Зозуля назвал участников С-14 "людьми, исповедующими расовую ненависть" и заявил, что правоохранители не могут с ними работать. "Мы не можем сотрудничать с людьми, которые исповедуют и постоянно говорят о нарушении прав человека, тогда как база нашей деятельности – защита прав человека", — пояснил Зозуля.

Члены С14 известны, в частности, тем, что сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

В 2017 году организацию внесли в список Международной организации по определению и анализу терроризма (TRAC).