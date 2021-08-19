Страх перед беженцами: почему это плохой ответ на кризис в Афганистане

Западные лидеры паникуют по поводу нового всплеска миграции. Два определяющих изображения стали тотемным символом миграции в 2021 году.

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На одном из них изображены люди, отчаянно преследующих реактивный самолет ВВС США вдоль взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кабула. Видно, что люди цепляются, в прямом смысле слова, за последнюю надежду и их вера, на этой картинке и в этом моменте, казалось, сильнее законов физики.

[ + – ] Афганцы, отчаянно преследующих реактивный самолет ВВС США вдоль взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кабула.

На другом изображены пассажиры грузового самолета американских BBC Boeing C-17 Globemaster III, который успешно эвакуировал на своем борту 640 мирных афганцев в Катар. Это фото уже прозвали "Ноевым ковчегом" и это не просто красивая аналогия.

[ + – ] Пассажиры грузового самолета американских BBC Boeing C-17 Globemaster III, который успешно эвакуировал на своем борту 640 мирных афганцев в Катар

Люди, оставшиеся в подконтрольных Талибану территориях, за работу в прежнем правительстве или за сотрудничество с Британией и Штатами, фактически, обречены (большинство из них не верят в обьявленную талибами амнистию — Ред). Поэтому около 30 000 афганских граждан покидают страну каждый день в течение последних 10 дней, большинство из них едут в Иран или Пакистан, но есть и те, кто пытается прорваться в Европу.

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Европа "обеспокоена" из-за наплыва беженцев

Страны ЕС опасаются повторения 2015 года и начала 2016 года, когда более 1 миллиона мигрантов, в основном из Сирии, но также из Афганистана и Ирака, прибыли в Европу, что вызвало политическую нестабильность во всем блоке. Ответом было заключение сделок с Турцией и Ливией, чтобы остановить этот поток.

Эта ситуация "не должна повторяться", по словам многих европейских политиков, и именно исходя из этого формируется реакция Европы на ситуацию в Афганистане.

Наплыв беженцев и захват власти Талибаном в Афганистане, практически, являются предвестниками бури, которая может испытать западную демократию на прочность и, что немаловажно, на человечность.

И все же, Европе крайне важно дать отпор этим страхам. Миграция намного сложнее, чем "кризис с беженцами", и вместо того, чтобы предаваться размышлениям о том, что может ожидать Европу в будущем, важнее всего определить, как помочь людям здесь и сейчас.

Интервенция Запада в Афганистан, Ирак, Ливия, само существование Исламского государства — это каталог неудач и ошибок.

Эти ошибки привели к кризису внутри государств. В странах, которые пытались посеять зерно демократии в непригодной для этого почве, правительства начинают глубокие внутренние споры с обвинениями. Критикуют, в основном, за "вялые" усилия по эвакуации афганцев, находящихся под угрозой репрессий талибов.

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Так, министр обороны Великобритании, Бен Уоллес осудил министерство иностранных дел за то, что они вытурили своих дипломатов из Кабула и оставили "отряды 18-летних" для обработки заявлений на получение визы.

В основе риторики в Европе остаются фразы: "Тем, кто находится в опасности преследования, должно быть предоставлено убежище". Но реакция европейских правительств, в том числе США, во многом определяется гипертрофированным страхом перед миграцией.

Как Европа будет принимать беженцев?

Безоговорочно, политика Европы по этому вопросу все больше определяется желанием избежать повторения 2015 года. И этому свидетельствуют конкретные действия правительств многих стран.

Франция

Эммануэль Макрон заявил на этой неделе, что Франция будет поддерживать "тех, кто разделяет наши ценности", но также призвал к "надежному" плану ЕС по пресечению "нерегулярных миграционных потоков в Европу".

Австрия

Австрия требует создания "центров депортации" в странах третьего мира, если люди не могут быть безопасно возвращены в сам Афганистан. Опрос австрийской газеты Osterreich показал, что 90% австрийцев поддерживают жесткую позицию своего правительства.

Италия

Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии, заявил в воскресенье Corriere della Sera, что приоритетной задачей является эвакуация итальянских граждан, но "мы не можем думать о том, чтобы бросить афганский народ через 20 лет".Также правительство заявило, что страна планирует эвакуировать афганских переводчиков и медицинский персонал, который помогал итальянским войскам. "Мы сделаем все, чтобы они благополучно прибыли в Италию", — сказала она.

Великобритания

Британское правительство, хотя и запоздало, приняло решение о расширенном переселения афганцев. Схема позволит 20 тысячам афганцев устроиться в Великобритании в течение пяти лет. Планируется, что 5 тысяч из этого общего количества прибудут до конца 2021 года.

Германия

Крупные немецкие газеты и телевиденье призывают канцлера Ангелу Меркель внедрить программу экстренной визы, чтобы принять афганских журналистов, которые работали на них в течение последних 20 лет. "Жизни этих внештатных сотрудников в настоящее время находятся в серьезной опасности", — сообщило информационное агентство dpa.

Украина

Украина активно вывозит своих граждан, не забывая и о тех, кто хочет получить в нашей стране статус беженца. В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Афганистана 79 человек (из них 8 украинцев: трое были членами экипажа самолета). 9 граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженца.Среди них Сахра Карими — известная женщина-кинорежиссер.

Албания

Кроме этого, Албания приняла запрос США о временном приеме афганских беженцев, которые подают заявки визы для въезда в США. Штаты пока не торопятся принимать беженцев, как и брать ответственность за случившееся.

Внутренние разбирательства в США и попытки откупиться

Попытки "не дать утопающему утонуть", ценой своих же солдат, были тщетны. Коррумпированность, слабость афганских властей камнем потащили страну на дно.

И что не мало важно, Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе американских войск из Афганистана: "Это неправильно — приказывать американским войскам активизироваться, пока вооруженные силы Афганистана этого не делают".

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"События, которые мы наблюдаем сейчас, является печальным подтверждением того, что никакая военная сила никогда не сможет создать стабильный, единый и безопасный Афганистан", — считает Байден.

По его словам, целью США в Афганистане было не строительство государства, а предотвращение нападения террористов на американскую территорию. Эту миссию, считает Байден, Вашингтон выполнил.

Реакция на заявление президента США была неоднозначной.

Лидер республиканцев в Палате представителей Конгер США Кевин Маккарти обвинил Джона Байдена: "Его плохое планирование привело к худшему из возможных результатов для Афганистана. Вина лежит на нем — его неспособность быть лидером — это стыд".

Член редакционного совета издания The Washington Post Джонатан Кейпхарт написал, что "нравится это вам или нет, но речь Президента полностью соответствует настроениям большинства американцев".

Американский политический обозреватель Билл Кристол пишет, что такое заявление может стать сигналом от США о том, что "полагайтесь только на себя".

И пока в публичном поле идут споры по поводу правильности действий новоизбранного Президента, начали поступать заявления о том, что США все же готова помочь беженцам. Не дав убежище, естественно… Финансово.

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Президент США назвал важным для национальных интересов страны выделить 500 млн долларов для удовлетворения потребностей в миграции и беженства связанных с ситуацией в Афганистане. Эти деньги будут распределены взносами в международные организации и через финансирование других неправительственных организаций, правительств, и агентств и министерств США.

Какие можно сделать выводы, исходя из реакции мира на происшедшее? Достаточно ли было сделано для граждан Афганистана? Думаю, что время покажет. А пока им необходимо быстро сделать все, чтобы афганские граждане, в том числе многие женщины, которые сотрудничали с европейскими странами в Афганистане, были как можно скорее вывезены. По крайней мере, это и станет "индикатором человечности".

Страх перед беженцами — это худшая реакция из всех возможных.